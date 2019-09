Andrea e Teresa da sogno: “Fragilità, paure, forza”, la Mennoia emozionata

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella sei mesi dopo

Oggi è una bellissima giornata per Andrea Dal Corso e Teresa Langella perché festeggiano sei mesi d’amore insieme da quando si sono scelti dopo Uomini e Donne. Una storia fatta di tanti colpi di scena, la loro, visto che lei lo ha anche eliminato durante il percorso in trasmissione e lui, all’epoca rivale di Antonio Morriconi, la rifiutò quando venne scelto; poi i due si ritrovarono perché lui tornò sui suoi passi, e ora eccoli qui, a festeggiare questo piccolo ma importante traguardo. “Può sembrare poco tempo – questo il messaggio scritto da Andrea tra le sue storie Instagram –… Ma dipende tanto da ciò che sei riuscito a metterci dentro…”. E dentro a questi sei mesi i due innamorati ne hanno messe di esperienze.

Andrea e Teresa, la sorpresa per i sei mesi assieme

Per festeggiare il momento Andrea ha voluto organizzare una bellissima sorpresa a Teresa, senza dirle che stamattina sarebbe partito per Napoli. La Langella quando lo ha visto ha fatto i salti di gioia ma è stato dopo che la coppia si è visibilmente emozionata perché i due sono ritornati dove avevano girato la bellissima esterna che poi però portò all’eliminazione di lui. “Adesso – si sente dire ad Andrea tra le storie Instagram – sono seriamente emozionato…”. “Un bel 2 di picche, ragazzi!”, ha poi ricordato, senza sapere che Teresa gli avrebbe risposto: “Va beh, io me lo sono preso alla fine, vaff…lo”. Ora Andrea e Teresa sono a cena assieme, visto che lui le ha regalato una serata fantastica con tanto di fuochi d’artificio.

News Andrea e Teresa, il commento di Raffaella Mennoia dopo il video

“Tornare in certi luoghi – si legge su Instagram in riferimento al posto in cui i due sono tornati – fa bene al cuore… gli ricorda le sue fragilità, le sue paure, ma soprattutto la sua forza. Grazie a tutti voi per aver reso incredibile l’inizio di una grande storia d’amore“. Contenta anche Raffaella Mennoia: “Come sono felice per voi”. Anche noi, a dire il vero! Non avremmo mai immaginato un prosieguo così meraviglioso dopo Uomini e Donne.