Andrea e Teresa, lui quasi in lacrime: a Uomini e Donne il grande cambiamento

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella ospiti in studio

Nel bel mezzo della puntata di oggi sono arrivati loro due a Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Il racconto del loro amore sarà stato senz’altro commovente per i fan che hanno potuto avere un’ulteriore testimonianza di come la coppia stia vivendo benissimo questa storia nonostante le difficoltà iniziali. A confermarlo anche Andrea che quasi in lacrime, dopo aver visto il video della loro presentazione, ha confessato: “Sono innamorato di lei. Mi innamoro di lei ogni giorno di più”. Se non è amore questo?

Andrea e Teresa, la storia d’amore continua: i cambiamenti dopo Uomini e Donne

I due hanno poi raccontato del grande cambiamento che ha caratterizzato le loro vite: entrambi hanno preso casa a Milano e riescono a viversi continuamente. Peccato, si fa per dire, che Teresa abbia trovato un lavoro a Roma e che queste abitudini siano state spezzate: “Il lavoro mi porta ad essere qui a Roma – ha spiegato la Langella, un po’ rattristata – mentre abbiamo casa a Milano. Inizierà un percorso importante per me che mi porterà lontano da lui”. I due in realtà non vivono lontanissimo e ci sarà modo di vedersi; il punto è che Andrea si stava abituando alla vita quotidiana con Teresa, e questa lontananza si vede che ancora non riesce a superarla del tutto.

UeD, Andrea e Teresa felici: “In un modo o nell’altro ne esci sempre vincente”

Lei comunque si è detta felice e speranzosa, anzi sicura, del fatto che non cambierà niente nel rapporto di coppia: “Se c’è amore in un modo o nell’altro ne esci sempre vincente”, queste le sue parole a Maria De Filippi che ovviamente non può che essere contenta di aver dato la possibilità a due giovani di trovarsi e innamorarsi. Felici anche voi per la storia d’amore di Andrea e Teresa?