Andrea Delogu rifila un palo ad Alessia Marcuzzi, proposta lavorativa rifiutata: il motivo

Momento d’oro dal punto di vista professionale per Andrea Delogu che è corteggiatissima dalla Tv. Dopo aver trionfato a “Ballando con le Stelle”, ha incassato dalla Rai la conferma che la prossima stagione, a partire da settembre, il programma pomeridiano che conduce su Rai 2, “La Porta Magica”, tornerà in onda. L’emittente pubblica la impiegherà anche nel periodo estivo. Sarà infatti di nuovo protagonista sulla rete ammiraglia con Carlo Conti al “Tim Summer Hits”. Tanti impegni e anche un “gran rifiuto”. Il magazine Chi ha rivelato che la collega Alessia Marcuzzi le ha proposto di diventare una concorrente di “The Traitors“, reality disponibile su Prime Video e prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios. Delogu avrebbe declinato l’invito.

Alessia Marcuzzi chiama Andrea Delogu a The Traitors: proposta rifiutata

“The Traitors” si registrerà nel periodo estivo. Marcuzzi ha corteggiato Andrea che avrebbe risposto picche, in quanto non avrebbe in questo momento intenzione di impegnarsi come concorrente in un reality. Dunque non la si vedrà in gioco nella trasmissione. Anche, perché, come già riferito, non le manca certo il lavoro.

Delogu sorride in amore: fa coppia con Alessandro Marziali

Per la presentatrice 44enne è un grande momento anche sul fronte sentimentale. Da alcune settimane frequenta Alessandro Marziali, manager 28enne con esperienze professionali in ambienti start-up. Ha completato gli studi con un Executive MBA alla Luiss Business School e un Master in Sport Management. Parla inglese e spagnolo ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Attualmente è Team Leader – Retail & GDO di Hays, azienda leader mondiale nel settore del recruitment.

Il dolore per la morte del fratello Evan Oscar

Delogu è tornata a sorridere, sebbene sia rimasto in lei un vuoto incolmabile per il grave lutto che l’ha colpita lo scorso 29 ottobre. Suo fratello Evan Oscar, a cui era legatissima, è morto a causa di un funesto incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo era in sella alla sua moto, quando ad un tratto ha perso il controllo del mezzo a due ruote, schiantandosi contro un palo. Un urto terribile che non gli ha lasciato scampo.

Andrea si è assentata temporaneamente da “Ballando con le Stelle”. La Rai le ha concesso il tempo necessario per elaborare il lutto per poi riammetterla in gara. Nonostante il profondo dolore, la conduttrice ha portato a termine l’impegno con lo show danzante, vincendolo.