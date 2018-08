Andrea Delogu racconta il suo Quelli che il sabato con Gabriele Corsi

Andrea Delogu a Quelli che il sabato con Gabriele Corsi: “Andremo d’istinto”

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica e una scrittrice. Da poco, infatti, è uscito il suo ultimo libro La collina. La Delogu adesso è pronta a mettersi alla prova con una nuova esperienza. Sarà il volto di Quelli che il sabato, condurrà il programma di Rai 2 insieme a Gabriele Corsi. Andrea Delogu ha raccontato a Libero qualcosa al riguardo. “Saremo in onda dal 15 settembre, ma già da giugno sfoglio ogni mattina i giornali per leggere le notizie sulla Lega B” ha affermato Andrea Delogu che, per l’appunto, si occuperà della Serie B.

Quelli che il sabato: la conduzione di Andrea Delugu e Gabriele Corsi

“Con Gabriele ci scambiamo continuamente idee, in gran parte folli e irrealizzabili ma qualcosa di buono verrà fuori. Ed è incredibile quanti personaggi famosi si sono già proposti per fare gli inviati sui campi, non credevo che ci fosse tanta affezione al paese di origine” ha poi detto Andrea Delogu a proposito del suo collega Corsi. “Inizialmente andremo ad istinto, poi vedremo come dividerci il palco. Quando hai la fortuna di lavorare con persone che stimi hai un grosso problema in meno“ afferma ancora al proposito la conduttrice.

Andrea Delogu: a 13 anni già aveva capito cosa voleva fare da grande

Andrea Delogu ha capito presto cosa voleva fare da grande: “A 13 anni, quando ho presentato il concerto di Cristina D’ Avena a Rimini perché non c’ era il presentatore: ho sentito la mia voce nelle casse e ho visto la gente in piazza che mi dava retta”.