Andrea Delogu, politica arcinota si sbilancia: gesti peperini

Ferragosto è appena passato e sono stati tanti gli avvenimenti che hanno visti protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo: c’è stato chi ha deciso di passare la giornata con gli amici, chi con la famiglia e chi invece ha preferito trascorrerlo in solitaria. C’è stato anche qualcuno che però, come Andrea Delogu, ha preferito passare la giornata più calda dell’anno in città tra costumi micro di colore giallo e con una stampa di Spongebob e maratone di cartoni animati. Una scelta particolare e che non è passata di certo inosservata, soprattutto agli occhi di una personalità nota del mondo della politica: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Il commento di Elly Schlein al Ferragosto di Andrea Delogu

Tutto è cominciato a Ferragosto quando, come anticipato, la conduttrice emiliana ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram una carrellata di fotografie molto provocanti e che la immortalavano alle prese con la perfetta giornata di metà agosto in città: passeggiate per Roma, serie TV in salotto e, soprattutto, molte immagini in bikini.

Tra i tanti i commenti dei follower che si complimentavano con lei per la sua bellezza è spuntato anche quello di Elly Schlein, la neo Segretaria del Partito Democratico, e a notarlo tra i primi è stato il sito Dagospia.com. La politica ha commentato il carosello di immagini della Delogu optando per un tono assai più informale del solito scrivendo “Ahah, i Griffin a Ferragosto”. In aggiunta la Schlein ha deciso di accompagnare l’esclamazione con un’emoticon di un cuoricino.

Silenzio totale da parte della Delogu che a sua volta ha deciso di non rispondere al commento della politica. Tutt’oggi non è ben chiaro quale sia il rapporto che intercorre tra le due: si tratterà di un’amicizia di lunga data oppure di semplice ammirazione da parte della Schlein nei confronti della presentatrice? Una domanda che, almeno per il momento, è destinata a non trovare risposta.

Nessuno è perfetto

La conduttrice ha approfittato della pubblicazione del carosello di immagini del suo Ferragosto in città per chiarire un concetto molto importante ai suoi followers. In una società nella quale sono tutti ossessionati dalla perfezione, la Delogu ha tenuto a specificare che in realtà nessuno di noi è perfetto e che ciò che si vede sui social spesso e volentieri non corrisponde alla realtà. I social sono infatti una piattaforma dove tutto viene scelto e calibrato a dovere: siamo noi a decidere cosa rendere pubblico e cosa gli altri possono vedere, solo che spesso e volentieri si fa fatica a interiorizzare questo importante concetto.

“Quel pantalone è studiato per tenere tutto compatto, in più stringe la vita. Senza quel leggings non sono così. Nessuna è così” ha chiarito la 41enne parlando della fotografia che la ritrae di spalle intenta a portare a spasso il suo cane. L’immagine infatti ha scatenato molti commenti che per la maggiorparte si sono soffermati sul fisico della Delogu in leggings e sulla sua perfezione.

La conduttrice ha poi ammesso che mostra sui social ciò che le va, esattamente come fanno tutti: “Io posto solo foto dove mi piaccio molto, è chiaro che se dovessi postare tutte quelle scartate non sarei così bona. E non cerco complimenti dico solo la verità. La foto del lettino di ieri l’ho fatta fare 30 volte al mio ragazzo e come vedete ho preferito quella dove non mi si vedeva in faccia, ieri mi facevo schifo. Questo social è usato anche come una vetrina, per meravigliosa od odiosa vanità, a me piace postare foto dove mi sento bella e non voglio arrivare a dover postare le foto scartate per farvi capire che è così, per tutte”.