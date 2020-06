Andrea Delogu e Marcello Masi a La vita in diretta Estate: è ufficiale

La vita in diretta Estate 2020: i nuovi conduttori sono Andrea Delogu e Marcello Masi

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni è arrivata finalmente la conferma ufficiale: Andrea Delogu e Marcello Masi condurranno La vita in diretta Estate, spin off estivo dello storico format di Rai Uno. È stata la stessa Delogu ad annunciarlo sul suo account Twitter dove, a dir la verità, già qualche tempo fa aveva lasciato presagire che certi pettegolezzi erano più che fondati. Andrea – speaker radiofonica, presentatrice e scrittrice – sarà al timone del programma dal prossimo lunedì 29 giugno (La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini termina venerdì 26 giugno). La 38enne si è detta felicissima di questa opportunità, decisamente prestigiosa dopo una lunga carriera fatta di tanti sacrifici e piccoli, grandi, passi.

Le parole di Andrea Delogu su Twitter: l’annuncio della conduttrice

“Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La vita in diretta Estate dal 29 giugno. Grazie Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me l’aspettavo”, ha scritto Andrea Delogu su Twitter. Il nome della presentatrice è infatti piaciuto subito agli amanti della televisione, contenti di questa importante occasione per la Delogu. Classe 1982, Andrea è una conduttrice e scrittrice. Negli ultimi anni, tra i tanti impegni, ha condotto Indietro tutta! 30 e lode e Dance Dance Dance. Dal 2016 è sposata con l’attore Francesco Montanari, noto per la parte del Libanese in Romanzo Criminale-La Serie.

Marcello Masi a La vita in diretta Estate: la carriera del giornalista

Nato a Roma nel 1959, Marcello Masi è un giornalista e conduttore che ha lavorato per tanti anni al Tg2. Da tempo conduce in coppia con Daniela Ferolla Linea Verde Life. È sposato da anni con Flavia Maria Coccia. Come per Andrea Delogu anche per Masi La vita in diretta Estate sarà una vetrina rilevante e prestigiosa. In attesa di vedere la nuova coppia in azione sembra ormai certo che la versione invernale resterà nelle mani di Alberto Matano. Stando a quello che si sussurra dietro le quinte, l’ex mezzobusto del Tg 1 sarebbe stato confermato per il secondo anno consecutivo. Il calabrese dovrebbe condurre da solo – come i tempi d’oro di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini – senza l’amica Lorella Cuccarini, letteralmente fuori dai giochi.