Tutto pronto per il debutto di Andrea Delogu a La vita in diretta estate. Dal prossimo lunedì 29 giugno la conduttrice presenterà insieme al giornalista Marcello Masi la versione estiva dello storico format di Rai Uno. Una grande occasione per la Delogu, che lavora come conduttrice e speaker radiofonica da ben venti anni. Dopo tanta gavetta, sapientemente divisa tra tv e radio, la 38enne vuole farsi conoscere al grande pubblico. Per questo ruolo così prestigioso la Delogu – che è pure scrittrice con all’attivo due libri – si sta preparando a più non posso, pronta a fare bella figura. E Andrea può contare su un appoggio speciale, quello del marito Francesco Montanari, l’attore che è diventato popolare grazie al ruolo del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale. A Di Più Tv la presentatrice ha parlato della reazione del marito a questo nuovo autorevole incarico e delle vacanze estive che purtroppo non potranno fare insieme…

Le parole di Andrea Delogu sul marito Francesco Montanari

“Francesco è felicissimo. Mi ha sempre appoggiato e sostenuto, vive ogni mio successo come se fosse suo, e io faccio lo stesso”, ha dichiarato Andrea Delogu alla rivista edita da Cairo Editore. “Non gli pesa neppure dover rinunciare totalmente alle vacanze perché io sarò in onda con La vita in diretta estate fino a settembre, dal lunedì al venerdì, e ho già detto a Francesco che poi voglio passare i fine settimana a dormire”, ha aggiunto. “Sarà il mio modo per allentare la tensione perché quando lavoro io do il massimo, mi concentro e non mi rilasso mai: e ora che è finalmente arrivata la mia grande occasione non voglio certo lasciarmela scappare”, ha spiegato.

La storia d’amore tra Andrea Delogu e Francesco Montanari

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono convolati a nozze nel 2016, dopo tre anni d’amore. A farli incontrare un amico in comune: al primo appuntamento Andrea non sapeva nulla di Francesco visto che non aveva mai visto Romanzo Criminale. Nonostante questo la Delogu ha provato subito una certa attrazione per Montanari: ha capito che l’attore aveva qualcosa di unico e speciale. Ma quando ha scoperto il lavoro del 35enne ha preferito lasciar perdere ma Francesco è stato bravo nel conquistarla. Nei tre anni di fidanzamento i due hanno vissuto pure una brutta crisi ma stando lontani hanno capito di amarsi troppo e hanno così preso la decisione di diventare marito e moglie. Andrea e Francesco hanno optato per un matrimonio civile e hanno trascorso la luna di miele a Tokyo. Al momento la coppia non ha figli.

Il rapporto tra i conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi

Tornando a La vita in diretta estate, Andrea Delogu è molto felice di condividere la scena con Marcello Masi. I due conduttori si conoscono da anni e in passato avrebbero dovuto condurre insieme un programma radiofonico che poi è saltato.