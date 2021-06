Andrea Damante stizzito dopo l’invito all’Isola dei Famosi: il commento

Ieri sera il deejay è stato ospite in studio per supportare l’amico Ignazio Moser, ma non c’è stato molto tempo per lui

Ieri sera Andrea Damante è stato ospite all’Isola dei Famosi per supportare Ignazio Moser. La sua presenza in studio ha stupito qualcuno probabilmente, visto che nel pomeriggio, quando è stato annunciato sui social, molti utenti si sono domandati perché ospitare Damante all’Isola 2021. Forse le persone che si sono posti questa domanda ignoravano il fatto che Andrea e Ignazio siano molto amici. Forse Cecilia Rodriguez non poteva essere in studio nella semifinale e quindi hanno invitato il Dama. O magari hanno pensato direttamente a lui, perché è un volto noto e amato sul Web per cui è un nome che attrae il pubblico più giovane, ma non solo.

A qualcuno non piacerà questa spiegazione o non sarà d’accordo, ma è un’ipotesi da non scartare a priori. Inoltre non è la prima volta che in studio c’è ospite un amico di un naufrago. Anche Roger Garth ha preso parte alle prime puntate perché amico di Ubaldo Lanzo. Così come Asia Argento è stata ospite perché amica di Vera Gemma. Insomma, Andrea Damante è stato solo l’ennesimo amico dei concorrenti in studio, per cui è inutile riversarsi sui canali social dell’Isola dei Famosi per protestare.

Purtroppo però il Dama è stato invitato in una puntata molto ricca di prove: c’è stato un gran via vai sulle spiagge per la scelta dei sei finalisti. In studio quindi non sono intervenuti molto e la stessa sorte è toccata pure ad Andrea. Il deejay ha sì potuto parlare con l’amico Ignazio Moser per supportarlo e dargli la carica per affrontare gli ultimi giorni, ma nient’altro.

Un solo intervento durante la puntata, a differenza di altri ospiti esterni al gioco che lo hanno preceduto. Sarà dovuto a questo il suo commento su Instagram dopo la puntata? Damante ha inquadrato lo schermo in studio con l’orario e ha scritto: “Due parole”. Aggiungendo un tag a Moser. Cosa avrà voluto dire? Di aver partecipato alla puntata per dire solo poche parole? Questa è l’interpretazione della maggior parte del pubblico, insomma è apparso come il commento di una persona un po’ stizzita.