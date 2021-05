Andrea Damante si fa biondo e rivoluziona il look. Tempo di cambiamenti

Andrea Damante rivoluziona il look e si fa biondo. E che biondo, praticamente ‘polenta’. Naturalmente sulla nuova acconciatura del deejay veronese si sono scatenati i followers di Instagram, con commenti dei più fantasiosi. La svolta è giunta nelle scorse ore, quando l’ex tronista di Uomini e Donne si è diretto dal parrucchiere di fiducia, cambiando decisamente ‘tono’ alla sua chioma.

Pare che la sua fidanzata Elisa Visari abbia apprezzato la scelta del compagno. A proposito di Elisa: Damante, di recente, è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, parlando per la prima volta in tv della love story con l’attrice. E lo ha fatto spendendo delle parole dolcissime. Addirittura si è sbilanciato su matrimonio e figli, dicendo di sognare una famiglia con l’attuale fidanzata. Le nozze sono nei progetti del futuro. Forse non in quello immediatissimo, ma ci si pensa, eccome.

E Giulia De Lellis? ‘Archiviata’. Pure l’unico lieve legame che li teneva ancora in contatto, il cagnolino Tommy, è stato reciso. Quando la loro love story è naufragata, il cucciolo stava un po’ con il deejay, un po’ con l’influencer. Ora invece sta in pianta stabile con la De Lellis. Lo ha spiegato sempre Andrea che ha ritenuto giusto che Tommy proseguisse il suo percorso soltanto con Giulietta in quanto fu un regalo per lei quando venne accolto.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la favola spezzata

Senza dubbio Andrea e Giulia sono stati una delle coppie più amate e seguite di quelle sbocciate negli studi di Uomini e Donne. Tanta passione, ma anche tanti tormenti, segnati da episodi delicati come quando la De Lellis scoprì di essere stata tradita. Poi il colpo di scena: il perdono e il ritorno di fiamma poco prima del duro lockdown di marzo/aprile 2020. La reunion però è durata solo una manciata di mesi: la storia è infatti finita di nuovo su un binario morto, con tanto di frecciate al vetriolo. Particolarmente duro Damante, a cui è andato di traverso il fatto che Giulietta abbia intrecciato una relazione con Carlo Beretta, giovane che il deejay considerava suo amico. Ora non più!