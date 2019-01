Andrea Damante sempre più vicino a Fedez: l’ex tronista entra in Newtopia

Andrea Damante entra a far parte della Casa discografica di Fedez

Andrea Damante entra ufficialmente a far parte della Casa discografica di Fedez, creata nell’anno 2013 insieme a J-ax. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più vicino al marito di Chiara Ferragni. Già in passato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis si era avvicinato al noto rapper italiano ed ecco che ora entra ufficialmente a far parte di Newtopia. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa discografica, attraverso un post su Instagram. Dopo essere uscito da Uomini e Donne, il giovane fece subito notare la sua forte passione per il mondo della musica. Infatti, iniziò a girare per tutta Italia come dj nei locali. Ma non solo, Andrea è riuscito nel tempo ad arrivare anche in altri Paesi, oltre la penisola italiana. Intanto, dopo l’uscita ufficiale di J-ax e Rovazzi, Newtopia sembrava aver subito un duro colpo. L’etichetta, da qualche tempo, pare essersi ripresa e ora annuncia l’arrivo dell’ex tronista. Ovviamente i fan di Damante stanno esultando per la scelta di Newtopia di gestire anche il suo lavoro.

Newtopia annuncia l’arrivo di Andrea Damante: l’ex tronista di Uomini e Donne vicino a Fedez

“Benvenuto ad Andrea Damante nel nostro team”, così Newtopia annuncia l’arrivo in casa sua di Damante. Solo questa notte, l’ex della De Lellis si mostrava in compagnia di Fedez. I due si trovavano insieme in un locale per festeggiare il compleanno di Gilda Ambrosio. Andrea ha condiviso diversi video che lo ritraggono insieme al noto rapper. Ed ecco che qualche ora fa arriva la notizia ufficiale che riguarda l’unione tra Damante e Newtopia. Questo accordo tra il dj e il marito di Chiara Ferragni non sappiamo di preciso quando è stato fatto, ma l’arrivo ufficiale di Andrea nella Casa discografica è avvenuto proprio ora.

Andrea Damante si fa strada nel mondo della musica: nuovo traguardo per il dj

Nuovo passo avanti per Andrea nel mondo della musica. L’ex tronista, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, era subito riuscito a farsi un nome in questo settore e ora sembra che abbia intenzione di crescere ancora di più. Non ci resta che attendere per capire quali sono i suoi progetti futuri.