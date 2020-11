Andrea Damante, il numero di telefono finisce online: cos’è successo

Il numero di telefono di Andrea Damante è finito online, e la colpa è solo sua. Come è successo ad altri influencer e personaggi dello spettacolo prima di lui, anche il Dama ha pubblicato per sbaglio il suo numero. Si è subito reso conto dell’errore, ma era ormai troppo tardi. I profili Instagram degli influencer vengono visitati da milioni di follower ed è normale che una storia venga visualizzata nel giro di pochi secondi. E quei pochi secondi si rivelano sempre fatali quando capita una disattenzione.

Lo sa bene Andrea Damante, che ha capito a sue spese di dover fare molta più attenzione prossimamente. Ma cosa è successo? Il deejay è impegnato con una puntata di Guess My Age e quando si prende parte a una trasmissione televisiva ci si deve sottoporre ai test rapidi per il Covid-19. E così ha fatto Andrea, decidendo di postarne l’esito su Instagram. In un primo momento Andrea ha pubblicato il referto per intero, quindi c’erano anche i suoi dati e tra questi il numero di cellulare.

Dunque il numero di telefono del Dama è finito in rete per colpa sua: ha inavvertitamente pubblicato la storia senza pensare che c’era il suo numero ben in vista. Il test comunque era negativo, per questo Andrea ha mostrato tutto sui social come fa gran parte della gente che partecipa ai programmi tv in questo periodo. Probabilmente anche per chiarezza, visto che poi quando la gente lo vedrà in televisione vedrà con i propri occhi che la persona in questione è negativa al Coronavirus.

Naturalmente Andrea ha subito rimosso la storia, postandone una diversa per mostrare l’esito del test rapido. Ma era troppo tardi, perché qualcuno ha subito fatto lo screenshot e lo ha girato ad alcuni siti. Very Inutil People ha pubblicato l’immagine con il numero del Dama, oscurandolo per ovvi motivi, ma si vede benissimo che c’era nella storia originale. Qualcuno avrà fatto in tempo a prendere il numero e a registrarlo in rubrica? Forse sì e in tal caso Andrea dovrà per forza cambiare numero.