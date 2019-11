Andrea Damante copia le foto di Jay Alvarrez: l’hawaiano su tutte le furie

Andrea Damante accusato da Jay Alvarrez di avergli copiato le pose e non solo

Non è la prima volta che si sente parlare di Jay Alvarrez, un influencer hawaiano a cui Andrea Damante si sarebbe ispirato per alcuni suoi scatti e per il suo tatuaggio. La cosa non era passata inosservata al bel biondino, che infatti aveva già lanciato qualche frecciatina ad Andrea Damante accusandolo di essere poco originale e di ispirarsi a lui per gli scatti. Oggi arrivano le prove a favore di questa tesi: Jay Alvarrez ha condiviso una serie di foto di ragazzi che hanno copiato il suo stile e fra questi spicca proprio Andrea Damante. Non si tratta solo di aver condiviso scatti con pose simili, alcune praticamente uguali: il dj veronese avrebbe copiato anche il suo tatuaggio.

Jay Alvarrez mette a confronto le sue foto e quelle di Damante su Instagram

Andrea Damante condivide tanti scatti sul suo profilo Instagram ma alcuni di questi sembrerebbero copiati da un influencer hawaiano. Jay Alvarrez oggi ha voluto condividere con tutti la prova di queste pose rubate, mettendo a confronto le sue foto con quelle di Andrea Damante (foto in basso). Effettivamente si può notare che alcuni scatti sono praticamente uguali: stesse pose e stesse angolazioni. Questa storia andrebbe avanti da un po’ di tempo visto che alcune foto incriminate ritraggono Damante insieme alla sua ex fiamma Giulia De Lellis.

Alvarrez si prende gioco di tutti gli influencer che copiano le sue foto

Damante non è stato il solo a ricevere questa bella tiratina d’orecchie virtuale da parte del giovane influencer, sono diversi infatti i ragazzi che hanno copiato le sue foto pubblicate sui social, tanto che il Alvarrez ha voluto lanciare una frecciatina a tutti loro con una frase molto esaustiva: “Voglio solo dire che voi ragazzi sembrate tutti originali“. Possiamo dire che il ragazzo però l’ha presa con molta ironia. Ha proposto infatti un sondaggio ai suoi follower: “Secondo voi dovremmo fondare una religione o fondare una nuova città tutti insieme?”

Non solo le foto: Andrea Damante ha copiato il tatuaggio di Jay Alvarrez?

Il povero Damante non solo è stato accusato di aver copiato alcuni scatti ma, stando sempre alle foto pubblicate da Jay Alvarrez, l’ex tronista avrebbe copiato anche il tatuaggio sull’avanbraccio, una rosa stilizzata incorniciata da due fasce nere. Il Dama risponderà alle accuse dell’influencer? Staremo a vedere.