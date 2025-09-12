Andrea Damante e Elisa Visari, pioggia di critiche: l’ultima trovata scaccia-crisi

Negli ultimi giorni, Elisa Visari e Andrea Damante sono tornati al centro del gossip. L’attrice e modella e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati pizzicati dai paparazzi durante una passeggiata in città, in atteggiamenti distesi e sorridenti. Un momento che, nelle intenzioni, sembrava pensato per smentire le voci su una presunta crisi. In realtà il risultato è stato opposto: il video, diventato virale in poche ore, ha scatenato una valanga di critiche.

Gli utenti sui social non hanno usato mezzi termini. Le accuse ricorrenti sono tre: la coppia “non è spontanea”, in ogni uscita appare “tutto organizzato” e la passeggiata stessa è stata percepita come una forma di “esibizionismo per far vedere che aspettano un bambino”. Tre etichette che si ripetono nei commenti, tra chi ironizza sull’ennesima trovata pubblicitaria e chi si dice stanco di vedere la vita privata trasformata in spettacolo. “Ogni gesto sembra studiato a tavolino”, scrive un utente, mentre un altro sottolinea: “Non è amore, è marketing”. Molti evidenziano come la gravidanza, attesa con entusiasmo dai fan più affezionati, rischi di diventare parte della narrazione mediatica usata per alimentare l’attenzione. “Il bambino non è un trofeo da mostrare” protesta un commento che ha raccolto centinaia di like.

Elisa Visari e Andrea Damante, fan divisi: amore o marketing?

Allo stesso tempo non mancano difese accorate da parte dei fan della coppia. Alcuni follower sostengono che Visari e Damante non possano muoversi senza essere fotografati e che la loro spontaneità sia costantemente minata da un contesto che interpreta ogni gesto. “Forse erano solo in giro come fanno tutte le coppie”, replica una fan, convinta che il giudizio del web sia eccessivo. Il caso mette in evidenza una dinamica ormai consolidata: la linea tra realtà e percezione, tra normalità e spettacolo, è sempre più labile. Qualsiasi episodio quotidiano, dal fare la spesa al passeggiare in centro, diventa materia di sospetto e giudizio.

Per Visari e Damante, già bersagliati in passato da gossip e indiscrezioni, anche un semplice pomeriggio insieme può trasformarsi in un processo mediatico. L’episodio conferma quanto sia difficile, per chi vive sotto i riflettori, sottrarsi al tribunale dei social. La coppia voleva probabilmente mostrare unità e serenità in una scena quotidiana, ma il pubblico ha letto l’episodio in senso opposto, trasformando l’ultima trovata in un boomerang che rilancia, invece di spegnere, le voci di crisi. E finché il loro privato continuerà a essere osservato con lente di ingrandimento ogni gesto sarà destinato a generare nuove polemiche.