Andrea Dal Corso spiega perché ha cercato Teresa Langella dopo la scelta a Uomini e Donne

Quella tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella è sicuramente una delle storie più emozionanti e turbolenti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha rifilato un secco no all’ex tronista durante la scelta per poi cambiare idea e cercarla al di fuori della corte di Maria De Filippi. Una decisione che ha spiazzato il pubblico, tanto che molti telespettatori hanno faticato per mesi a credere a questa relazione. Ma in barba alle critiche e malelingue, la relazione tra Teresa e Andrea procede a gonfie vele e la coppia è pronta per andare a convivere. In un’intervista concessa a Novella 2000 l’ex tentatore di Temptation Island ha spiegato il motivo che l’ha spinto a regalarsi una seconda chance con la cantante napoletana.

Le parole d’amore di Andrea Dal Corso per Teresa Langella

“Sono andata a riprendermela fuori dalle telecamere perché lei mi ha stupito, mi sono sentito di nuovo amato come un ragazzino, vivendo allo stesso tempo l’amore con maturità”, ha confidato Andrea Dal Corso alla rivista diretta da Roberto Alessi. “Mi sono innamorato di Teresa perché è una donna premurosa, crede nei valori della famiglia e sa davvero cosa vuol dire amore. Riesce a vedere l’amore come qualcosa di profondo, non ha mezze misure e ci amiamo davvero. Non pensavo di trovare una persona come lei in un contesto come quello della tv”, ha aggiunto l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Teresa e Andrea sono innamorati davvero

Dichiarazioni, quelle di Andrea Dal Corso, che sono simili a quelle rilasciate più volte da Teresa Langella. L’ex tentatrice di Andrea Celentano a Temptation Island non ha mai nascosto il suo amore per Andrea, percepibile fin dal primo sguardo. Non a caso Dal Corso era arrivato a Uomini e Donne per corteggiare un’altra tronista, Mara Fasone, ma la richiesta di Teresa di fare un’esterna insieme ha cambiato il futuro di tutti.