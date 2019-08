Andrea Dal Corso lavoro: i progetti dopo la partecipazione a Uomini e Donne

La partecipazione a Temptation Island e poi quella a Uomini e Donne, con conseguente fidanzamento con Teresa Langella, ha inevitabilmente cambiato la vita di Andrea Dal Corso. L’ex tentatore e corteggiatore si è sempre diviso tra la moda e l’azienda vinicola aperta qualche anno fa, ma per il futuro non è escluso un coinvolgimento nel mondo del cinema. Andrew, così come veniva chiamato sull’isola delle tentazioni, è sempre stato attratto dal grande schermo e non rifiuterebbe un’occasione importante. Ma il giovane non vuole lasciare il suo lavoro sicuro, che fino ad oggi gli ha regalato tante soddisfazioni.

Uomini e Donne: le ultime dichiarazioni di Andrea Dal Corso

“Il cinema è il sogno nel cassetto, ma la vedo più come una passione, preferisco a 30 anni pensare a me stesso come un imprenditore. Ovvio, se arrivasse l’occasione la sfrutterò, ho anche studiato dizione”, ha dichiarato Andrea Dal Corso a Novella 2000. “Lavorare in quell’ambito significa vivere a Roma in attesa che un regista ti noti, ho tanti amici attori che stanno aspettando questa opportunità. Io preferisco concentrarmi su me stesso e sulla mia famiglia, perché voglio costruire qualcosa di concreto che mi porti a stare molto tempo con i miei cari”, ha aggiunto. Andrea, che proviene da una famiglia che ha sempre lavorato nel settore alberghiero, produce un vino che si chiama Il milione, come il celebre libro di Marco Polo.

Il vino di Andrea Dal Corso è ispirato al popolare Marco Polo

“Viaggiando ho capito che parlando di Venezia alle persone si illuminavano gli occhi, per questo ho deciso di produrre un vino che fosse pieno dei sapori della mia terra. Il tutto seguendo le orme di Marco Polo. Abbiamo iniziato a esportarlo proprio in quello che era la Via della Seta, in Cina. Ora stiamo iniziando a diffonderci anche in Italia, con otto diverse etichette, e in più anche una bottiglia di magnum”, ha spiegato Andrea Dal Corso.

Teresa e Andrea di Uomini e Donne vanno a convivere

Non solo lavoro: grazie a Uomini e Donne Andrea Dal Corso ha finalmente trovato l’amore. La storia con Teresa Langella procede a gonfie vele e i due andranno presto a convivere. Meta scelta proprio Venezia, dove Dal Corso è nato e cresciuto e dove la cantante napoletana si trasferirà per amore.