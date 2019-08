Andrea Dal Corso e Teresa Langella, Antonio Moriconi torna a parlare dopo mesi

Teresa Langella e Andrea Dal Corso felicissimi insieme dopo Uomini e Donne

Andrea Dal Corso e Teresa Langella continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo il periodo burrascoso vissuto alla fine di Uomini e Donne. Un periodo che ormai entrambi si sono buttati alle spalle e che stando a quello che vediamo ora su Instagram sembra aver rafforzato il loro rapporto: nonostante una partenza tutt’altro che incoraggiante – ricordiamo che più di qualcuno credeva che Andrea non fosse molto interessato a Teresa – non si è parlato mai di crisi e qualsiasi storia pubblicata sul noto social network di Mark Zuckerberg ha sempre fatto trasparire felicità, entusiasmo e determinazione nel portare avanti un progetto di vita insieme.

Antonio Moriconi torna a parlare di Andrea e Teresa: “Contento per loro”

A parlare di Andrea e Teresa è stato anche Antonio Moriconi, come sapete suo ex corteggiatore ai tempi del trono della Langella e innamoratissimo di lei: “Che ne pensi di Teresa e Andrea?”, gli è stato chiesto oggi su Instagram, e lui ha usato parole che faranno senz’altro piacere ai due innamorati: “Li vedo felici insieme, non posso che essere contento per loro”. Sono ormai lontani i tempi in cui Antonio pensava alla scelta di Teresa e si sentiva deluso per il comportamento con cui Teresa lo aveva sostanzialmente illuso.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi nuovo tronista nella prossima stagione?

Intanto si fanno sempre più incessanti le voci di corridoio che vorrebbero Antonio Moriconi sul trono di Uomini e Donne assieme ad altri ex volti noti delle trasmissioni di Canale 5: parliamo ad esempio di Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island che ha stregato tutti col suo aspetto fisico e attirato attenzione con la sua storia e il suo comportamento, e di Klaudia Poznańska, come sapete non scelta da Andrea Zelletta che invece ora è felicemente fidanzato con Natalia Paragoni. Si riveleranno pettegolezzi verosimili o semplice gossip? Settembre è arrivato, e noi ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.