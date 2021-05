Andrea Cocco papà, nato il primo figlio dell’ex GF: il nome e la prima foto

Andrea Cocco del Grande Fratello è diventato papà! Pochi mesi fa ha annunciato a sorpresa di essere in attesa del primo figlio, che è nato oggi. Il piccolo è venuto al mondo in Sicilia, la regione da cui proviene la neo mamma. L’annuncio è spuntato sul profilo Instagram di Andrea Cocco Hirai un paio di ore fa, quindi verso le 18 del pomeriggio. Il bimbo pare sia venuto al mondo oggi, ma non è da escludere che sia nato invece ieri e solo oggi Andrea lo ha annunciato ai suoi follower. Sono ancora tanti coloro che lo seguono dall’11esima edizione del Grande Fratello, in cui ha trionfato.

Papà Andrea ha scritto una dolce dedica al figlio appena nato. Nel post su Instagram c’è anche la foto del bimbo, un primo piano, in cui si morde il pugnetto. L’ex gieffino non ha assistito al parto, almeno questo si intuisce leggendo la sua dedica. Ha scritto infatti che era fuori ad aspettarlo quando ha sentito il primo vagito del piccolo. Non ha potuto fare a meno di piangere per la forte emozione, non è riuscito a contenere la felicità immensa provata in quel momento.

Non sa spiegarsi perché ha immaginato che ad aspettare il figlio ci fossero anche i bisnonni, quindi i suoi nonni. L’unica spiegazione che riesce a darsi è che gli sarebbe piaciuto avere accanto queste figure tanto importanti per lui, affinché vedessero la loro famiglia andare avanti. Al figlio Andrea Cocco Hirai invece ha scritto:

“Spero che tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”

Il nome del figlio di Andrea Cocco è piuttosto lungo: si chiama Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai. Non poteva mancare il nome giapponese, viste le sue origini. Chi è invece la compagna dell’ex gieffino? Di lei non si sa molto, se non che si chiama Teresa e che è insegnante e ingegnere. Ha il profilo blindatissimo, ma lo stesso Andrea ha tenuto la loro relazione lontana da occhi indiscreti per diverso tempo. Ha condiviso poche foto insieme alla donna che lo ha reso padre oggi. Andrea Cocco e Teresa stanno insieme da circa due anni e da oggi hanno condiviso la gioia di diventare genitori.