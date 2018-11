Andrea Cerioli, un suo gesto non piace: arriva anche l’intervento di Luigi

Andrea Cerioli accusato a Uomini e Donne: Luigi Mastroianni dice la sua

Andrea Cerioli a Uomini e Donne viene accusato di essere una persona troppo pesante e a dire la sua ci pensa anche Luigi Mastroianni. Scendendo nel dettaglio, il pubblico ha commentato negativamente il comportamento di Andrea sul trono. A detta di alcuni telespettatori, Cerioli starebbe confermando di essere una persona molto pesante. Dall’altra parte c’è chi è convinto che il tronista sia semplicemente particolare nei gusti e, dunque, spesso si ritrova a fare determinate scelte. Nel corso della puntata in onda il 22 novembre, Andrea decide di eliminare Michelle, dopo aver fatto un’esterna di 40 minuti con lei. La ragazza chiede il motivo per cui ha preso questa scelta. Cerioli rivela che la ragazza non è riuscita a convincerlo. A questo punto, Lorenzo Riccardi sembra volersi fare avanti con la giovane. Maria De Filippi le chiede così se vuole restare per l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella. Inaspettatamente Michelle risponde di no. La risposta non ha sorpreso solo il pubblico, ma anche Andrea. Molti si sarebbero aspettati di vedere la ragazza accettare di corteggiare Lorenzo solo per restare nel programma.

Andrea apprezza la sua risposta al punto che decide di non eliminarla più. Una scelta strana la sua, visto che poco prima aveva deciso di mandarla a casa. A questo punto, interviene Luigi. Quest’ultimo confessa di trovare strano il fatto che il collega abbia cambiato idea così velocemente. “Strano, in 40 minuti di esterna non ti piace e ora per una risposta cambia tutto?” Andrea ammette che effittivamente aveva scelto di eliminare Michelle con superficialità visto che non la conosceva bene. La sua risposta l’ha colpito al punto tale da decidere di dare un’altra opportunità. Questo comportamento del tronista non viene apprezzato da una parte del pubblico, che definisce il tutto “una sceneggiata”.

La corteggiatrice vuole però un po’ di tempo per pensarci, prima di decidere se restare dopo essere stata eliminata. Poco dopo, Maria le chiede se ha deciso. Michelle ammette che ancora non ci ha riflettuto abbastanza e Andrea si ribella. Il tronista non apprezza questo atteggiamento, tanto che la corteggiatrice lascia lo studio eliminandosi definitivamente. Riuscirà il Cerioli a viversi questa esperienza con più serenità? Ricordiamo che il suo percorso sul trono, qualche anno fa, non si era concluso proprio nel migliore dei modi. Andrea decide di uscire dal programma da solo, per poi fidanzarsi con Valentina Rapisarda.