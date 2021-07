Andrea Cerioli si svela, tutta la verità sul suo peso: “Body shaming”

Tra i protagonisti della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi c’è stato Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha saputo attirare i consensi del pubblico durante il reality show condotto per la prima volta da Ilary Blasi. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, l’ex gieffino ha raccontato come anche gli uomini subiscono body shaming e come questo possa influenzare, in modo negativo, la percezione di se stessi. Durante la sua permanenza in Honduras Andrea Cerioli ha avuto una reazione sconcertata sul suo stato fisico. Vedendosi allo specchio non poteva far pace con l’idea che fosse dimagrito tanto e che avesse perso tono muscolare.

Si è tanto discusso sulle sue foto postate sui social e in molti hanno gridato all’uso di Photoshop. L’ex tentatore di Temptation, una volta sbarcato sull’Isola, si era mostrato in carne rispetto agli scatti a petto nudo postate su Instagram. Andrea Cerioli ha rimarcato il fatto che sui social i followers dovrebbero calibrare le loro parole, considerando che non tutti siamo in grado di reagire allo stesso modo quando leggiamo certi commenti negativi.

Le critiche che ha ricevuto lo hanno fatto riflettere quando è tornato in Italia. Dappertutto c’era chi criticava la sua forma fisica, il suo aspetto. Nel corso del primo lockdown, chiuso in casa come tutti e lontano dalle palestre, ha preso una quindicina di chili:

“Ho oziato di più, ho cucinato e mangiato di più, niente di strano”

Poi è arrivata la chiamata per L’Isola dei Famosi ed è entrato in corsa quando il reality show era già iniziato, quindi ha avuto poco tempo per prepararsi, così non si è posto il problema della forma fisica:

“Il body shaming, certo, è un problema che riguarda soprattutto le donne ma come nel mio caso può toccare anche un uomo. La risposta dovrebbe essere sempre ‘chissenefrega, basta stare bene con se stessi’. In forma, se lo si desidera, lo si può tornare”

In Honduras ha perso circa ventidue chili, ma ingrassare o dimagrire non dev’essere un cruccio. Nessuno può permettersi di giudicare il corpo di un altro. In diverse occasioni ha dimostrato di emozionarsi senza il timore di essere giudicato e il fidanzato di Arianna Cirrincione ha precisato come sugli uomini esistano tanti pregiudizi, come quello di mostrarsi sempre forti e di non piangere, ma questo permette di esternare un sentimento e di mostrare se stessi.

Andrea Cerioli ammette di essere orgoglioso: “Il mio carattere ha prevalso”

A L’Isola dei Famosi, ma anche molti anni fa al Grande Fratello e a Uomini e Donne, il pubblico ha imparato a conoscere Andrea Cerioli. Il bolognese, che oggi è sparito con la sua ragazza, si è sempre mostrato trasparente e non ha nascosto di essere orgoglioso in certe situazioni. Proprio a Vanity Fair ha confermato che dopo aver pensato di abbandonare l’Isola a sette giorni dallo sbarco ha sottolineato: “Il mio carattere da orgoglioso alla fine ha prevalso”.