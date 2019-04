Andrea Cerioli a ruota libera: Arianna e tutta la verità su Maria De Filippi

Uomini e Donne, Andrea Cerioli si racconta: il futuro con Arianna e tutta la verità su Maria De Filippi

Andrea Cerioli è sempre stato uno senza peli sulla lingua. Al Grande Fratello, a Temptation Island Vip e a Uomini e Donne non si è mai nascosto dietro un dito, anche quando esprimere la sua opinione equivaleva a mettersi contro il pubblico. Oggi, approfittando probabilmente di un po’ di tempo libero, l’ex tronista ha pensato bene di rispondere con la stessa schiettezza ai suoi fan, raccontando a questi dettagli inediti del suo percorso al Trono Classico e novità relative ai suoi progetti futuri con Arianna. Con la sua fidanzata, per esempio, pare che ancora non siano andati a vivere insieme (anche se l’intenzione è quella). Con lei si trova bene ed hanno già pensato al loro futuro di coppia.

Padre? A Cerioli piacerebbe tanto diventarlo, anche se oggi è un po’ presto per pensare ad un figlio insieme ad Arianna. A proposito di genitori, sempre sui social, Andrea ha poi aperto il suo cuore ai fan, parlando della madre, morta diversi anni fa a seguito di un tumore. “Mi manca. A volte si danno per scontato le persone. Poi ti ritrovi all’improvviso senza punti di riferimento, come se fossi trasportato in un angolo della terra mai visto. Tutto ti ricorda casa ma niente è casa”, ha scritto. Ritornando a parlare del suo percorso televisivo, invece, Andrea Cerioli non ha potuto fare a meno di tirare in ballo Maria De Filippi.

Andrea Cerioli a cuore aperto: “Sarà sempre grato a Maria De Filippi”

Quello che pensa Andrea Cerioli di Maria De Filippi? L’ex tronista ha provato a spiegarlo a parole nel suo lungo messaggio. “Maria prima di essere una conduttrice è una persona. Di Maria la cosa che più mi colpisce è che è una persona onesta, ti fa sentire protetto, a casa. Ma come tutte le persone che danno tanto, pretende tanta onestà. Come è giusto che sia. Ha fatto tanto per me e per questo le sarò sempre grato”, ha affermato Cerioli.