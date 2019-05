Andrea Casiraghi papà per la quarta volta? Pancino sospetto per la moglie

Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo genitori per la quarto volta? Scoppia il gossip sul pancino sospetto

Dopo sei anni di matrimonio e tre figli, Andrea Casiraghi e la moglie Tatiana Santo Domingo sono in attesa di un altro figlio? Alcune foto, che si trovano su TgCom24, potrebbero far sospettare di una gravidanza. La coppia è stata paparazzata durante il Gran Premio di Monaco della Formula E, ossia la gara riservata alle auto elettriche. Tatiana, che indossava, un vestito estivo e leggero bianco e rosso, sembra mostrare un pancino sospetto e delle rotondità tipiche di chi è in dolce attesa. Per ora non si hanno conferme circa questo gossip, ma se la notizia trovasse un’ufficialità da parte della casa monegasca, sarebbe il quarto figlio per il primogenito della principessa Carolina di Monaco. Dopo le nascite di Alexandre Andrea Stefano, India e Maximilian Rainier, rispettivamente di 6, 4 e 1 anno. La coppia è convolata a nozze nel 2013, a lui seguiranno le nozze della sorella Charlotte con Dimitri Rassam, il cui matrimonio è previsto per il prossimo 1 giugno a Montecarlo e si parla già di “nozze dell’anno“.

Andrea Casiraghi fotografato con la moglie: Tatiana Santo Domingo è incinta?

Il sospetto è nato durante il Gran Premio di Monaco, al quale erano presenti Andrea Casiraghi, primogenito di Carolina di Monaco e del suo secondo marito Stefano Casiraghi, insieme alla moglie Tatiana. La famiglia si sta allargando di nuovo? L’ultimo figlio, Maximilian Rainier è arrivato solo un anno fa, e curiosità sulla gravidanza, la mamma non ha voluto sapere se il piccolo fosse un maschietto o una femminuccia, come è successo anche per le nascite precedenti. Se fosse vero dell’arrivo del quarto figlio, anche questa volta la coppia sceglierà la sorpresa?

Andrea e Tatiana: storia d’amore e il sogno di una famiglia numerosa

Andrea e Tatiana si sono sposati il 31 agosto del 2013 dopo tanti anni di fidanzamento. Entrambi hanno dichiarato di amare la famiglia numerosa, dettaglio che porterebbe a pensare che le voci possano avere un fondamento. Attediamo, ovviamente, l’annuncio ufficiale. Intanto, il prossimo 1 giugno, Charlotte convolerà a nozze con Dimitri Rassam.