Andrea Camilleri come sta? Bollettino medico: le condizioni restano gravi

Come sta oggi Andrea Camilleri: il responso del bollettino medico

Restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Andrea Camilleri (93 anni). È quanto emerso dal bollettino medico rilasciato dall’ospedale Santo Spirito di Roma alle 12 di oggi, martedì 18 giugno. Lo scrittore è ricoverato da ieri, da quando è stato colpito da un arresto cardiaco. Come spiegato da Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia della struttura romana, la prognosi è riservata. Ma dall’ospedale hanno puntualizzato che il papà di Montalbano respira con il supporto meccanico e farmacologico.

Cosa dice il bollettino medico di Andrea Camilleri

“Il paziente ha avuto un brusco abbassamento pretorio che ha portato all’arresto cardio-circolatorio. I parametri sono in costante rilevazione e sono condizionati dai supporti meccanici e farmacologici che stiamo istituendo, e che consentono situazioni cliniche stazionarie. I pazienti in assistenza ventilatoria meccanica non sono coscienti”, hanno chiarito dall’ospedale dove è ricoverato Andrea Camilleri da lunedì 17 giugno.

I messaggi di supporto per lo scrittore e autore televisivo

Nelle ultime ore sui social network sono apparsi tanti messaggi di solidarietà e sostegno per Andrea Camilleri, tutti uniti nell’hastag #ForzaAndrea. Camilleri è uno degli scrittori più amati al mondo, complice il grande successo ottenuto con la serie di romanzi incentrati sulla figura del Commissario Montalbano, dai quali è stata tratta la nota serie tv con protagonista Luca Zingaretti.