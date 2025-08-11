‘Anche le ricche piangono’: Sonia Bruganelli colpisce ancora

Abbiamo imparato a conoscere Sonia Bruganelli. I suoi modi di fare così diretti spesso lasciano interdetti e suscitano non poca antipatia. Durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, però, Sonia ha mostrato una fragilità inaspettata. Un aspetto caratteriale, spinto fuori soprattutto dalla presenza di Selvaggia Lucarelli, che ha svelato un piccolo segreto. Ovvero che l’arroganza della Bruganelli è spesso un’arma per nascondersi da chi la attacca. Così per proteggere se stessa e la sua famiglia, come ogni predatrice che si rispetti, Sonia attacca per prima.

Alle volte però, questo suo modo di fare arrogante, rischia di superare il limite. È il caso di quando sfoggia aerei privati e ristoranti di lusso. Oppure quando si paragona a delle celebrities d’oltreoceano. Gia! Avete capito proprio bene. In una recente storia su Instagram la Bruganelli ha riportato una notizia riguardanate Jennifer Lopez. La vicenda racconta che la cantante è stata mandata via dal negozio Chanel ad Instanbul in malo modo. E così J-Lo ha pensato bene di andare in altri negozi di brand famosi a spendere i suoi soldi. E, da quanto è riportato nella notizia, pare ne abbia spesi davvero molti. E cosa c’entra Sonia Bruganelli?

Sonia Bruganelli attira l’invidia della gente e si diverte?

Sotto alla notizia di Jennifer Lopez, Bruganelli scrive: “Eh lo so, succede anche alle migliori…Anche di spendere poi in altri negozi”. La frase di Sonia sembra far riferimento a qualcosa di personale. Come se anche lei fosse stata cacciata da qualche negozio e avesse dovuto ripiegare su qualche altro brand di lusso. Difficile a dirsi se sia accaduto davvero o se invece Sonia voglia solo prendere spunto dalla notizia per punzecchiare un po’ il suo pubblico.

Certo è che Sonia non riesce a suscitare simpatia e queste affermazioni incrementano l’acrimonia della gente. Che sia vera o meno la notizia poco importa. Quello che rimane è che la Bruganelli voglia dipingersi sempre in quel modo. Come una donna ricca e potente. Un rappresentazione di sé fin troppo dichiarata sui social. Il che lascia pensare che Sonia abbia bisogno di sentirsi sicura e di mostrarsi forte e impassibile. Una necessità che, dopo la fine del rapporto con Paolo Bonolis, sembra essere aumentata ancora di più.