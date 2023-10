Amoruso batte un colpo: la reazione alle parole durissime di Manila

Lorenzo Amoruso batte un colpo dopo l’intervista a Verissimo dell’ex compagna Manila Nazzaro. Da Silvia Toffanin, la showgirl originaria di Foggia, nel corso della puntata in onda sabato 7 ottobre 2023, ha rilasciato dichiarazioni durissime e piccatissime sul telecronista, sostenendo che la love story si è conclusa in quanto lei si è sentita “umiliata” e “derisa”. Ha parlato di atteggiamenti “inaccettabili” da parte dell’ex calciatore. E ancora lo ha accusato di aver innescato di proposito una shit storm su di lei quando ha voluto far passare che la relazione è finita su un binario morto in quanto lei avrebbe trovato un altro. Quell’altro è Stefano Oradei, ex volto di Ballando con le Stelle. Manila ha però sottolineato che con il danzatore la frequentazione è cominciata quando lei era già una donna libera da vincoli sentimentali.

Finita qui? Manco per idea. La Nazzaro ha aggiunto che durante le furibonde litigate avute con Amoruso al tempo in cui convivevano, lui l’ha “diffamata”, arrivando a dire “cambi uomini come le mutande”. E dopo tale intervista come ha reagito l’ex calciatore? A distanza di poche ore dalle frasi rivoltegli da Manila a Verissimo ha postato un paio di Stories Instagram emblematiche di ciò che pensa. Nessun riferimento esplicito alla showgirl, ma a 99.9% è alle sue parole che si è riferito nel momento in cui ha pubblicato due contenuti.

Due messaggi che fanno intendere che in questo momento Amoruso non ha intenzione di fare can can mediatico e di rispondere per le rime all’ex compagna. Anzi ha optato per il silenzio. Quel che colpisce è che Manila e Lorenzo sembravano una coppia rodatissima e affiatata. Non che tali coppie durano per forza per tuttala vita. Però ci si immaginava che se anche fosse avvenuta una separazione, sarebbe stata più soft e gestita in modo differente.

E invece è finita nel peggiore dei modi, a pesci in faccia, con colpi bassi e rinfacciamenti spiattellati sui social e in mondo visione. Dunque una rottura data in pasto al pubblico. Pareva una favola, si è trasformata in un inferno. Che amarezza!