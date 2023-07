Amici, Wax: “Tutta la mia verità sulla lite con Maria”

Durante la prima puntata di Amici 22 il cantante e allievo Wax aveva rivelato di essere stato protagonista di una lite con la conduttrice del programma, Maria De Filippi. All’epoca la stessa De Filippi aveva cercato di spiegare in maniera molto vaga ciò che era accaduto tra lei e l’allievo di canto ma non era scesa nei dettagli. A farlo è ora stato Wax durante una puntata del podcast di Lorella Cuccarini intitolato Dimmi di te.

La lite tra Max e Maria De Filippi

Il cantante, ospite nel podcast di Lorella Cuccarini, ha aperto il discorso parlando di ciò che, dal suo punto di vista, è successo durante i provini di Amici ai quali ha partecipato lo scorso anno. È proprio durante i casting del programma che lui e Maria De Filippi avrebbero avuto uno scontro. Stando alle parole del cantante, la colpa sarebbe stata tutta sua: i due infatti avrebbero discusso per il modo in cui Wax si era presentato in studio e per le battute che aveva fatto e che non erano state particolarmente apprezzate dalla conduttrice.

“Sì, mi sono presentato ai provini per partecipare ad Amici e c’è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera arrogante mi sono tolto le scarpe. Perché come sapete io canto scalzo. Me le sono tolte e sono andato per presentarmi e non ho fatto bene. Mi sono presentato in una maniera un po’ strana. Ho cominciato col piede sbagliato. Ho detto ‘buongiorno alle signorine’. E c’era Maria, insomma, buongiorno signorine non è stata una bella uscita”, ha confessato il giovane cantante.

Proseguendo nel discorso Max ha parlato del momento nel quale gli sono state poste delle domande, alle quali ha risposto con fare prepotente tanto che a un certo punto Maria lo ha anche rimproverato dicendo che molto probabilmente sarebbe stato più giusto non farlo esibire.

“Quando mi hanno detto che si facevano le domande, io in maniera prepotente e da sfacciato ho detto ‘bene, adesso quindi dovrei rispondere a queste domande’. Proprio così e poi mi sono detto ‘ma perché devo dire ste cose, perché faccio sempre queste figure?’. Allora la De Filippi giustamente ha detto ‘guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno continuare a cantare’. Allora io l’ho guardata e ho detto ‘dico solo l’ultima cosa, mi voglio scusare, se volete ascoltare la mia musica io volentieri vi canto’. Quindi lei mi ha scusato e siamo andati avanti.”

Insomma tutti hanno capito fin da subito quale fosse il temperamento del cantante ma nonostante ciò tra Wax e Maria si è creato un bel rapporto: “Con lei adesso c’è un bel rapporto. Le ho dedicato anche una canzone”, ha affermato il cantante.

Il capodanno Gate

Purtroppo però la lite ai casting non è stata l’unica tra Max e Maria De Filippi: un altro scontro si è verificato durante il famoso Capodanno Gate. Maria De Filippi ha ammesso di essersi particolarmente arrabbiata con Wax e aveva spiegato che cosa era successo durante una puntata di Amici: “Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato. Abbiamo litigato anche dopo capodanno e io me la sono presa più con te che con tutti. Se me la prendo così, più con te che con altri, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca. Altrimenti io non discuto proprio e su questo credimi.”

Queste le parole con le quali la conduttrice aveva cercato di spiegare le motivazioni che l’avevano spinta a scontrarsi ancora una volta con Wax e il perché se la fosse presa di più con lui che con tutti gli altri allievi coinvolti nel Capodanno Gate.