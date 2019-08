Amici Vip anticipazioni, le ultime news sull’edizione dei famosi

Anticipazioni Amici Vip, i pronostici di Davide Maggio sugli ascolti

Amici Vip partirà con la conduzione della prima puntata affidata a Maria De Filippi e prevede nel cast la presenza di volti notissimi dell’edizione standard: pensate soltanto ad Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione del talent show di Canale 5, oppure a Irama che è riuscito a fare bene anche a Sanremo con il pezzo ispirato alla storia di Martina Nasoni, La ragazza dal cuore di latta. Queste premesse sono necessarie per mettere in evidenza che il successo dello show non è scontato e che questi elementi potrebbero essere considerati delle garanzie da parte della produzione e del team autoriale. Proprio nelle ultime ore su Instagram Davide Maggio ha parlato dello show sottolineando che gli ascolti si attesteranno tra il 15 e il 16%, non di più. Ma veniamo alle anticipazioni.

Amici Vip in diretta o registrato? Le ultime anticipazioni

Nonostante le speranze dei fan di vederlo in diretta, l’appuntamento serale di Amici Vip sarà registrato. La registrazione è senz’altro utile perché consente di gestire meglio e con meno ansia i vari momenti della puntata, e fossimo in Maria De Filippi opteremmo per la registrazione anche per l’edizione standard visto che alla fine non è che la diretta abbia fatto volare gli ascolti verso chissà quali vette.

I concorrenti di Amici Vip: finora poche certezze

Vi ricordiamo che al momento c’è il massimo riserbo sui concorrenti della prima edizione di Amici Vip e anche sulla formula del programma. Sono stati fatti tantissimi nomi ma l’unica cosa certa in realtà è che a condurlo sarà Michelle Hunziker e che gli ex talent avranno un ruolo importantissimo nello show. Non appena avremo altre anticipazioni su Amici Vip vi aggiorneremo.