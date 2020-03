Amici, Vessicchio assente al Serale: motivo e come sta

Amici Serale, il maestro Vessicchio assente nella puntata di venerdì 20 marzo 2020

Vessicchio assente al Serale di Amici: il motivo non è legato a ciò che molti potrebbero pensare. Maria De Filippi ha aperto la quarta puntata del Serale presentando la giuria, salutando i professori e i giudici al Var, ovvero Luciano Cannito per la danza e Adriano Pennino per il canto Solitamente insieme a Cannito c’è proprio Vessicchio, ma stasera è assente e Maria ha subito chiarito perché. Lo ha fatto di sicuro per evitare fraintendimenti, per evitare chiacchiericci e anche perché è giusto informare il pubblico a casa, specialmente nel periodo che stiamo vivendo. Loredana Bertè è stata fermata dall’emergenza Coronavirus e non può più partecipare al Serale di Amici perché vive a Milano, ma Vessicchio c’era la settimana scorsa quindi nulla ha a che fare con l’emergenza sanitaria in corso.

Perché Vessicchio è assente al Serale di Amici? Il motivo

Perché Vessicchio è assente al Serale di Amici? Lo ha chiarito Maria: “Ha un male a un ginocchio”. Queste le parole della conduttrice che serviranno a impedire qualsiasi tipo di gossip o di fake news sul maestro Vessicchio. La sua assenza non ha nulla a che vedere con il Coronavirus dunque, anche se forse non vedendolo in postazione e prima che la De Filippi spiegasse qualcuno potrebbe aver avuto un attimo di smarrimento. Plausibile, di questi tempi. E forse anche per questo Maria non ha detto semplicemente che Vessicchio non sta bene ma ha anche spiegato il motivo che gli ha impedito di essere presente stasera al Serale di Amici 19. Inevitabile chiedersi come sta Vessicchio non vedendolo accanto a Cannito, ma scoprire che si tratta di un dolore al ginocchio rincuorerà una buona parte del pubblico.

Vessicchio assente al Serale di Amici, Pennino lo sostituisce al Var

A sostituire il maestro Vessicchio alla Var c’è il maestro Pennino, volto conosciuto agli affezionati di Amici di Maria De Filippi. Il Var vota durante le varie prove della gara, per cui Pennino potrebbe cambiare la classifica nel caso in cui avesse opinioni differenti da Vessicchio.