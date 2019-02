Amici: un ex gieffino ha tentato di entrare nel talent ma è stato scartato

Amici, un ex gieffino ha partecipato ai casting: scartato allo step finale da Maria De Filippi

E se vi dicessimo che un ex concorrente del Grande Fratello, molto noto e caro al pubblico da casa, avesse preso parte ai casting di Amici di Maria De Filippi? Ebbene sì, è successo. Chi è l’ex gieffino che sognava di fare il cantante? Ve lo diciamo subito: è Jonathan Kashanian che, nell’ultimo numero del settimanale Oggi, ha raccontato di aver fatto il provino per entrare nel talent e di essere stato scartato, nello step finale, da Maria De Filippi in persona. Tutto questo è successo anni fa, quando ancora lui non era famoso e prima della sua partecipazione al Grande Fratello. Jonathan voleva fare il cantante ma, dopo quella volta, decise di cambiare strada e di dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Jonathan Kashanian parla del suo provino per Amici di Maria De Filippi: “Arrivai tra i primi 20”

Jonathan Kashanian, da ragazzo, sognava di fare il cantante. Per questo motivo, prima del suo debutto in TV al Grande Fratello, si presentò ai provini di Amici. “Tentati, all’insaputa dei miei genitori, di entrare nella scuola di Amici. Volevo dimostrare al mondo di saper cantare. Eravamo in migliaia fuori dagli studi televisivi, poi diventavamo sempre meno” ha raccontato l’ex gieffino. lo stesso poi, ha aggiunto: “Beppe Vesicchio ne scelse soltanto 20 e di quei 20 Maria De Filippi ne scelse soltanto 12. Otto furano scartati e tra loro c’ero anche io. Non ci rimasi malissimo. Era solo una piccola utopia di gioventù. Tornato a casa confidai tutto a mamma”.

Jonathan Kashanian sogna di allargare la famiglia: i progetti futuri dell’ex gieffino

Jonathan, dopo le sue innumerevoli presenze in TV, spera di condurre adesso un programma tutto suo. Tra i suoi progetti futuri, come aveva dichiarato dopo l’Isola dei famosi, c’è anche quello(il più importante per lui) di diventare padre. “Non ho voglia solo di innamorarmi” ha detto “Ma sento l’esigenza forte di costruire un nucleo familiare”.