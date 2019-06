Amici, Umberto Gaudino si spoglia e i fan impazziscono: delirio su Instagram

Umberto Gaudino, dopo Amici 2019 il ballerino si spoglia e manda in tilt Instagram

Uno dei ballerini che più ricorderemo di Amici 2019 è senz’altro Umberto Gaudino che ormai conosciamo in proprio tutte le “salse”: è proprio il caso di dirlo dopo le tante esperienze televisive che ha fatto e i tanti stili, non solo latino-americani, che ha proposto; tra l’altro continueremo a vederlo ballare proprio nel programma di Canale 5 perché – come senz’altro saprete – Maria De Filippi gli ha proposto di far parte dei professionisti, nei quali entreranno senz’altro anche Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo. Oggi Umberto ha voluto sfidare il senso del pudore, e ha fatto benissimo, con una foto che ha mandato in tilt il suo account Instagram, visto che si è spogliato ed è rimasto in mutande in una posizione che è tutto dire.

La foto di Umberto che ha fatto impazzire i fan

Non è la prima volta che vediamo Umberto in slip ma è sicuro che questa è la prima dopo la fine del talent show di Canale 5, ed è tra l’altro una delle più “calde”, diciamo così, in quest’estate già caldissima di suo. Non continuiamo a commentare perché qualsiasi altro dettaglio sarebbe superfluo, visto che ormai Instagram lo avete tutti, è accessibile a chiunque con pochi click: cercate “Umberto Gaudino” sul social network e avrete la prova del fatto che la foto postata è tutt’altro che innocente. Buona visione, chiaramente!

La carriera di Umberto dopo Amici 16

Umberto continua ad avere un rapporto bellissimo coi fan, nel senso che li aggiorna periodicamente su ciò che fa, sui nuovi spettacoli e sulle sue giornate, alcune trascorse anche con la sua fidanzata, e di questo i suoi sostenitori non possono che essere felici; in effetti oggi non ha solo pubblicato quello scatto ma anche ricordato a tutti che si sarebbe esibito assieme alla sua partner a Martina Franca in uno spettacolo di Rossella Brescia. Prosegue insomma la sua carriera tutta in ascesa, e di questo non possiamo che essere felici, e lui soddisfatto, visto che imporsi ad Amici 16 con il fior fior di ballerini arrivati in finale era tutt’altro che semplice.