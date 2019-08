Amici, Timor Steffens è una furia: “Siate orgogliosi”, c’entra il principe George

Timor Steffens e la polemica sulla passione del principe George per il balletto

Recentemente Lara Spencer, conduttrice della trasmissione USA Good Morning America, ha dovuto chiedere scusa per aver deriso assieme ad alcuni ospiti il principe George. Perché? Vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo di chissà quanti anni ma la conduttrice si è fatta due risate dopo aver appreso la notizia secondo cui al principino piace la danza classica. Non siamo per l’odio social e per gli insulti ma proprio non comprendiamo come nel 2019 ormai quasi andato ci sia ancora gente che pensa di essere legittimata a ridere dinanzi a notizie che non dovrebbero destare alcuno stupore. Non sappiamo quali siano i meccanismi mentali che scattano in queste occasioni, o meglio fingiamo di non saperli, ma abbiamo visto il video e non c’era proprio niente di divertente; anzi ci siamo sentiti piuttosto in imbarazzo per la conduttrice che in effetti ha scatenato un putiferio spingendo a intervenire persino Roberto Bolle. E non solo.

Amici, le parole di Timor Steffens contro Lara Spencer

Anche Timor Steffens, che ha una carriera spaziale pur essendo giovanissimo, si può dire, ha voluto dire la sua pubblicato una storia su Instagram taggando la conduttrice: “Ridicolo – ha così esordito – che questa donna adulta, Lara Spencer, si prenda gioco di un bambino per la sua passione per la danza classica […] il nocciolo della questione – ha poi continuato – è che viviamo nel 2019! È più che normale per bambini e ragazzi amare la danza anche se il balletto è tra gli sport più difficili al mondo. Ma noi lo chiamiamo arte. Basta dirlo. Ragazzi, siate orgogliosi di essere ballerini”. Un Timor furioso senza dubbio, e a ragion veduta visto che il teatrino di Good Morning America è stato a dir poco pietoso.

Timor Steffens insegnante di Amici di Maria De Filippi?

Intanto non si sa ancora nulla sulla partecipazione di Timor come insegnante di danza alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi; ricordiamo che il maestro ha combattuto per difendere il suo Miguel Chavez, che quest’anno dovrebbe ripresentarsi assieme a Federico Milan e Federica Marinari, e che quindi ha avuto un ruolo importantissimo la scorsa edizione. Gli sarà stato proposto di tornare? E lui avrà accettato? Tutto ancora è avvolto dal mistero ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!