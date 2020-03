Amici, Talisa: “Non giudicare persone che non conosci”, lo sfogo ambiguo

Talisa Ravagnani dopo Amici, la ballerina torna su Instagram e ringrazia tutti

Talisa Ravagnani è uscita da Amici pochi giorni fa e ha subito fatto parlare di sé per la sua storia con Javier Rojas, visto che i due si erano fidanzati poco prima dell’inizio del Serale. La ballerina non ha scritto subito su Instagram ma ha ringraziato soprattutto i fan senza aggiungere niente a ciò che era successo in puntata e che abbiamo visto in televisione dopo la fine del Serale. Nelle ultime ore invece la Ravagnani ha pubblicato su Instagram una serie di messaggi che non abbiamo capito a fondo ma che potrebbero fare riferimento al suo percorso nella scuola.

Amici, Talisa: il messaggio ambiguo sul giudizio della gente

Nella prima storia Talisa parla dell’importanza di non giudicare senza conoscere i fatti: “Non giudicare cose o persone che non conosci – queste le sue parole nella prima storia –. Non parlare male delle situazioni di cui magari non hai tutte le informazioni […] Se non sai la storia completa o non senti un discorso completo non giudicare. Non giudicare senza saperne il motivo”. Che ci sia qualche riferimento alla sua storia con Javier e alle critiche che sono piovute sul ballerino quando ancora non si sapeva che si era lasciato con la sua ex? Tutto può essere; ma – ricordiamolo – si tratta solo di un’ipotesi.

La sorpresa di Talisa dopo Amici: “Mi sono trasferita in Italia”

La seconda storia parla invece di una notizia ufficiale che Talisa si era dimenticata di comunicare a tutti e che apprendiamo con entusiasmo: “Dimenticata che non ho mai comunicato che mi sono trasferita in Italia”. Dopo il talent show di Canale 5 insomma Talisa resterà qui in Italia: che ci sia qualche progetto in corso di cui ancora non ci può parlare? Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!