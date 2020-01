Amici 19 Talisa in lacrime con Andreas: l’avvertimento di Timor

La ballerina Talisa in crisi per il giudizio di Timor Steffens: il lungo sfogo in sala prove

Momento di sconforto per la ballerina Talisa nel daytime andato in onda oggi su Real Time. Durante le prove con il professionista Andreas si è lasciata andare a un momento di sconforto. Il tutto sarebbe nato da un giudizio di Timor secondo il quale la ballerina non sta prendendo sul serio il percorso nella scuola di Amici. Parole che hanno gettato nello sconforto la ragazza che si è sfogata con Andreas il quale, però, ha cercato di consolare e consigliare la ragazza in tutti i modi, forte anche della sua esperienza ad Amici. Talisa ha raccontato ad Andreas di sentirsi troppo sotto pressione e di accorgersi di come certe cose non vadano bene: problemi durante le esibizioni, malanni fisici e altro. Secondo il ballerino lei non dovrebbe curarsi di queste cose, né dei commenti che vede scritti ogni giorno sui social network: non si può piacere a tutti. Ma la cosa importante è riuscire a tirare fuori le proprie emozioni. Probabilmente è questo l’avvertimento di Timor che la ragazza non è riuscita a cogliere.

Il consiglio di Andreas: “Non prendere un messaggio come uno schiaffo”

Ci ha pensato il ballerino Andreas a far vedere le cose a Talisa da un altro punto di vista: “Leggi tra le righe. Timor ti sta dicendo che tu puoi fare di più”. Da qui la risposta di Talisa: “Io odio le emozioni. Nella mia vita normale le emozioni esistevano solo quando ballavo, ero sempre chiusa non mio angolo” a cui però Andreas fa notare: “ma ad Amici ci sono tante emozioni!” Talisa sente di aver perso la sicurezza all interno della scuola ma Andreas ce la mette tutta per tirarle su il morale: “Chiunque di noi puoi soffrire per un parere esterno. Devi entrare in sala con la consapevolezza che non puoi piacere a tutti. Devi per prima cosa cercare di piacere a te stessa”.

Amici 19 Talisa e le sue insicurezze

Talisa è una delle ballerine più promettenti della scuola ma, come è normale che sia, le stanno capitando momenti di insicurezza. Misurarsi con dei professionisti non è facile e ci sono cose che potrebbero non piacerle o non riuscire a fare Ma almeno per quanto riguarda le esibizioni, il consiglio di Andreas è: “Riprenditi le tue sicurezze. E proponi anche qualcosa di tuo; è importante!” Ce la farà Talisa a riacquisire sicurezza? per scoprirlo non resta che seguire il suo percorso all’interno della scuola di Amici.