Amici Susy Fuccillo, è nata Giordana: “Mi è scoppiato il cuore” (Foto)

Susy Fuccillo ha partorito, è nata Giordana: l’ex ballerina di Amici al settimo cielo

Alzi la mano chi non ricorda Susy Fuccillo di Amici! No, non parliamo della 19esima edizione né di stagioni molto vicine ma siamo sicuri che il suo volto e il suo nome non vi sono sconosciuti: è stata una delle ballerine più bersagliate da Alessandra Celentano nel corso della storia del talent show di Canale 5, e partecipò al programma tra l’altro dopo l’edizione in cui scoppiò lo scandalo del “collo del piede” di Agata Reale; Susy all’epoca non era apprezzata da Alessandra per tanti motivi, anche per questioni fisiche: la maestra arrivò a definirla “sacco di patate” sottolineando sempre però di parlare di requisiti relativi alla danza e non ad altro. Oggi la vita di Susy è decisamente cambiata: è nata la sua seconda figlia, Giordana, e la ballerina l’ha comunicato a tutti su Instagram.

Amici, Susy: “Arrivata per donare un’ondata di benedizioni”

“11 aprile 2020 alle ore 3.00 – queste le parole della Fuccillo –. Il mio nome ‘Giordana’ significa ‘fiume che scorre’, sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un ondata di benedizioni in questo mondo”. Susy si è voluta riferire chiaramente al momento che stanno attraversando l’Italia e il mondo intero a causa del Covid-19, ed è davvero bello mettere in evidenza che in giornate scandite da tanti morti e contagiati la vita trova sempre il modo per sorprenderci.

Susy e la figlia Giordana: una foto stupenda per i follower

“Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta”, queste le ultime parole della Fuccillo che ha aggiunto al post sulla nascita della piccola Giordana gli hashtag #benvenutaalmondo #piccolamia. L’ex ballerina di Amici ha voluto condividere con i suoi follower anche un meraviglioso scatto che la vede tenere su di sé la sua secondogenita vestita splendidamente per l’occasione. Tanti auguri e benvenuta al mondo, Giordana!