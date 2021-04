Amici Specials, Amoroso ospite: “Ero in un tunnel nero”, poi la rinascita

L’episodio di Amici Specials su Prime Video del 20 aprile ha avuto un ospite speciale come protagonista: Alessandra Amoroso. Chi meglio di lei può dare dei consigli ai nuovi allievi della scuola? Seduti tra i banchi in questo incontro non c’erano tutti, perché l’incontro con Alessandra Amoroso probabilmente è avvenuto dopo la sua ospitata al Serale di Amici 2021, quindi dopo la quarta puntata. Non c’erano quindi Gaia, Esa, Leonardo, Ibla, Tommaso, Rosa ed Enula. Presenti tutti gli altri che hanno avuto l’occasione, e la fortuna, di godersi un mini concerto di Alessandra solo per loro.

La Amoroso ha cantato i suoi successi, dall’inizio della carriera fino a oggi. E con quale canzone avrà mai iniziato a esibirsi, chitarra e voce? Sì, proprio con Immobile, il suo inedito cantato nella scuola quando era un’allieva e che ancora oggi è uno dei brani più amati dalla sua Big Family. Ha raccontato che i suoi fan ai concerti le chiedono sempre Immobile, che oggi è una parte di lei. Il secondo brano che ha fatto ascoltare è Comunque andare, un altro suo grande successo. Alessandro si è commosso, si è complimentato con lei dicendole che ha una bellissima energia.

E poi via alle domande: Deddy ha chiesto alla Amoroso quale è stato il momento più emozionante della sua carriera. La cantante non poteva non ricordare la prima volta che ha cantato Immobile ad Amici: il riscontro del pubblico è stato così forte che lo ricorda ancora oggi. Anche il primo concerto in un palazzetto è stata una forte emozione, anche se non voleva andarci: aveva troppa paura! Invece è stata trascinata e ce l’ha fatta. La Amoroso ha anticipato la domanda di Giulia, ormai nota a chi segue: il cartone animato preferito.

Notando che la ballerina aveva alzato la mano per fare la domanda, Alessandra ha subito pensato al cartone animato. I suoi sono Rossana, Kiss me Licia e Candy Candy. Parlando con i ragazzi, la cantante ha passeggiato su e giù per lo studio e si è sentita un po’ Maria De Flippi a C’è posta per te. L’ha anche imitata e ha raccontato cosa è successo la prima volta che l’ha incontrata: “Stavo facendo l’imitazione dietro un pianoforte e lei è arrivata. Pensa te”. Alessandra Amoroso ad Amici Specials su Amazon Prime poi ha parlato di come ha vissuto il lockdown. Un periodo per lei per niente facile:

“La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro. Non provavo più niente, non sentivo più niente. Non riuscivo a mettere insieme i pensieri ed è stato uno dei momenti più brutti che non dimenticherò mai della vita. Però mi hanno portato oggi ad avere una grande consapevolezza. Oggi vivo delle mie emozioni e non le subisco, io mi sono sempre sentita in colpa del mio lavoro. Perché stavo lontano dalla mia famiglia, per il successo, non lo so perché. Poi è successa questa cosa così grande che mi ha fatto riflettere”

Poi sono arrivate le collaborazioni con i Boomdabash e con Emma Marrone: sono stati loro ad aiutarla a far battere di nuovo il suo cuore. Ha fatto un bel percorso su sé stessa nell’ultimo anno e adesso si sente bene; sente di poter mandare messaggi positivi alla gente, ora che sta meglio anche lei. Prima doveva sforzarsi un po’, non poteva mostrare le sue debolezze e i suoi momenti no alla gente anche per rispetto dei problemi che tutti hanno nella vita. Non voleva appesantire le situazioni, insomma, quindi non condivideva preoccupazioni e tristezza, ma copriva tutto con un sorriso. Da questo suo momento buio è nata Piuma, come ha spiegato:

“Questo è un brano di consapevolezza, per delle cose che mi sono successe private. L’ho voluto scrivere ed è stato bellissimo. Io non scrivo generalmente, mi è complicato. Non sono un’autrice e non mi fingo tale, non mi piace dire bugie. Piuma è nata in una giornata a Milano in studio, ho iniziato a mettere giù cose che volevo dire e non ho avuto la possibilità di farlo”

Insieme a Piuma è nata Sorriso Grande, che ha cantato oggi nell’incontro con i ragazzi in Amici Specials su Amazon Prime Video. Questa canzone ha particolarmente toccato Tancredi: è scoppiato a piangere. Non ha raccontato perché, ma pare non fossero lacrime di gioia. Prima di salutarla, gli allievi hanno chiesto un consiglio su come affrontare questa esperienza e soprattutto ciò che li aspetta fuori.