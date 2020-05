Amici Speciali storie d’amore, Ferilli e rinascita: confessioni concorrenti

News Amici Speciali: Umberto Gaudino, Javier Rojas e Gabriele Esposito su infanzia e danza

Recentemente è stata data la possibilità ai fan di Amici Speciali di porre delle domande ai concorrenti di questa prima edizione del talent show. Le domande sono arrivate, sono state numerosissime e a rispondere sono stati tutti, anche se finora abbiamo ascoltato soltanto i racconti di Javier Rojas, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Gaia Gozzi, Random e Michele Bravi. I tre ballerini hanno parlato del loro inizio con la danza, e tra questi ricorderete senz’altro che sia Javier sia Gabriele hanno iniziato a ballare da piccoli: “La mia mamma mi ha portato a scuola di danza – ha raccontato Rojas –. Ho visto i ballerini cubani, e da lì è nata la passione”. Gabriele invece stava vedendo Amici e proprio in quell’occasione la madre, vedendolo ballare di continuo, gli propose di frequentare dei corsi. Tante altre le confessioni dei tre: Gabriele ad esempio non sa ancora quale sia il suo prossimo obiettivo e Javier ha raccontato che non ha una persona fissa a cui pensa mentre balla. “Provo amore, passione, odio, rabbia, tutto”: queste invece le parole di Umberto sulle emozioni che prova durante le coreografie.

Amici Speciali, le emozioni del ritorno e Sabrina Ferilli: Gabriele e Umberto si raccontano

Gabriele ha anche raccontato com’è stato il suo ritorno ad Amici: “Io sono tornato qui dopo quattro anni, ed è stato strano perché mi sento molto cambiato e cresciuto. Però è sempre un’emozione fortissima”. Javier ha parlato delle sue passioni da piccolo: non solo il calcio ma anche la pittura. E Umberto si è lasciato andare su Sabrina Ferilli: “A chi è che non sarebbe piaciuto? Sabrina è Sabrina… Avevo il cuore a mille”. E no, non è finita qui perché qualcuno ha anche fatto domande sulla vita privata dei concorrenti.

Concorrenti Amici Speciali: la vita privata di Random e la rinascita di Gaia Gozzi

Se Gaia infatti ha parlato della sua soddisfazione di partecipare per la seconda volta al talent, Random ha invece parlato della sua situazione sentimentale: “No, non ho la ragazza. Quando arriverà arriverà. Non cercate mai l’amore: verrà lui da voi!”. Poi la confessione sulla prima live: “Avevo sedici anni, appena io iniziai a cantare la pista si svuotò del tutto…”. Michele si è soffermato moltissimo sulla sua musica sottolineando l’importanza del Diario degli errori, “prima canzone che ho presentato davanti a un pubblico enorme Sanremo”, e di come nel nuovo CD sia riuscito a parlare di temi importanti partendo da immagini piccole come quella dei coriandoli. “Chega – ha confessato Gaia – per me è un po’ la mia rinascita, la mia rivincita“. Siamo davvero curiosi a questo punto di sentire le risposte di tutti gli altri cantanti e ballerini.