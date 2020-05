Amici Speciali squadre, cantanti e ballerini: video e indizi portano a loro

Squadre Amici Speciali, gli indizi social su ballerini e cantanti

Nuove informazioni sulla composizione delle squadre di Amici Speciali vengono direttamente dai profili social della trasmissione, in cui sono stati pubblicati dei filmati che vedono i membri delle squadre descrivere la propria: si parte da Irama e si arriva ad Andreas Muller ma deve parlare ancora qualcuno dei concorrenti scelti. Irama ha definito la sua squadra “bella e simpatica” dicendo anche che c’è un ragazzo che “è l’opposto mio, un angelo”. “Un altro componente – ha aggiunto – è fuori di testa, io sto nel mezzo”. “Un altro che farà uno show assurdo, sui miei pezzi spacca tutto”, ha così concluso. L'”angelo” che ci viene in mente è Michele Bravi, anche se non è da escludere neanche Alberto Urso; Michele finora non ha ancora dato indizi mentre Alberto si è limitato a dire che uno dei concorrenti è “molto forte e sensuale quando si esibisce: è il top!”; un altro – sempre secondo Urso – “quando interpreta è il numero uno”. Niente che lo colleghi insomma esclusivamente a Irama.

Amici Speciali squadre, le ipotesi sui cantanti e i ballerini

Gli indizi dati da Andreas sono i seguenti: nella sua squadra ci sono un cantante “molto molto molto bravo”, un ballerino “che ha lo stesso cognome di un altro ballerino”, infine un cantante di cui gli piace ballare molto i pezzi “e provare a cantarli”. Considerando che anche Irama ha parlato di un ragazzo a cui piace ballare molto i suoi pezzi forse si può concludere che Andreas sia in squadra con Irama, e che con loro ci sia anche Bravi. Ci sbagliamo? Tutto potrebbe essere, visto che gli indizi sono molto generici, ma alla fine il gioco dei profili social del talent show è proprio questo. Qualcosa si può capire anche dalle indicazioni di Gabriele Esposito che ha detto che nella sua squadra “i ballerini sono tutti diversi” e che “tra i cantanti ci sono proprio gli opposti, spaccano”. Se tra i cantanti ci sono gli opposti come Irama ha detto si potrebbe pensare che Gabriele sia con loro. E avremmo quindi un team composto da Irama, Andreas, Michele e Gabriele; mancano a questo punto due componenti, un ballerino e un cantante. Veniamo ai due Gaudino.

Cantanti e ballerini Amici Speciali: ancora indizi sulla formazione delle squadre

Umberto dice che uno dei cantanti della sua squadra “ha un’energia pazzesca”, tale da “far crollare il palco”; aggiunge pure che qualcuno è “molto sensuale”. Stando a queste dichiarazioni forse potremmo concludere che con lui c’è Stash che sul palco ha dimostrato di avere energia da vendere. Alla squadra di Irama, Andreas, Michele e Gabriele si aggiungerebbero quindi Umberto e i The Kolors. Gli indizi di Ale Gaudino non dicono molto di più rispetto a quanto sappiamo: il ballerino dice che alcuni componenti lo hanno colpito più degli altri e che ce n’è uno che “non pensavo riuscisse a trasportare così tanto nel suo mondo quando si esibisce: è stata una scoperta!”. Che si riferisca a Random, una delle sorprese di quest’edizione? Potrebbe darsi ma ricordiamo che niente è scontato con video di questo tipo. Stash dice che la sua squadra è fatta di persone belle sia esteticamente sia caratterialmente e che qualcuno ha anche gli addominali: considerando che secondo noi è con Irama, Andreas e Gabriele tutto combacerebbe. Non prendiamo in considerazione la simpaticissima Gaia Gozzi che si è mantenuta troppo sul vago e non ha aggiunto proprio nulla in termini di indizi.

Squadre Amici Speciali: le possibili formazioni

Concludendo, stando agli indizi che potete recuperare sulla pagina Instagram di Amici, le due squadre che si affronteranno potrebbero essere le seguenti:

Irama, The Kolors, Michele, Gabriele, Umberto e Andreas; Gaia, Random, Alberto Urso, Giordana, Ale e Javier.

Nelle prossime ore o domani scopriremo se ci siamo sbagliati. Restate con noi!