Amici Speciali prossima puntata: parla il Campione, la sorpresa di Random

Anticipazioni Amici Speciali, cosa succederà nella prossima puntata del 22 maggio

Nuove anticipazioni su Amici Speciali vengono da un secondo video pubblicato sul profilo Instagram del talent show di cui i protagonisti sono Gaia Gozzi, Random e Alessio Ale Gaudino. Come per il filmato mostrato ieri, non ci sono news succulente ma è bene raccogliere tutte le informazioni che abbiamo, visto che a differenza di quanto accadeva nelle edizioni precedenti questa volta il pubblico non è presente e le anticipazioni scarseggiano. Il filmato si apre con Gaia, Random e Ale che mostrano tanta felicità per com’è andata la prima puntata; il ballerino sostiene di essere stato davvero sorpreso da com’è andata a finire: “Non mi aspettavo di essere campione di puntata”, ha dichiarato a un certo punto.

Amici Speciali anticipazioni, Gaia Gozzi suona il pezzo che canterà nella seconda puntata

Gaia col suo solito fare simpatico ha presentato la scuola come la sua “umilissima dimora musicale” e la sala-prove come il suo “angolo di Paradiso”; ha anche suonato la canzone che probabilmente proporrà per vincere, anche se in realtà si è capito davvero molto poco. L’intento del video del resto è proprio quello: dire e non dire, com’è già stato fatto per le squadre qualche giorno prima che iniziasse questa nuova fase del talent di Canale 5.

News Amici Speciali, Random conferma nuovo singolo: emozione alle stelle

Qualche informazione più succosa l’ha data Random che ha confermato quanto detto già la scorsa settimana: in puntata presenterà il nuovo pezzo che sembra aver conquistato Maria De Filippi e che pare essere super. Ricordiamo che le puntate sono quattro in totale e che alla fine vincerà chi avrà totalizzato più punti nel corso delle serate: che sia Random il prossimo a godersi la vittoria? Staremo a vedere! Il filmato lo trovate qui di seguito: