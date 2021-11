Amici, la sorpresa di Maria commuove Garrison: “Siamo una famiglia”

Garrison è tornato ad Amici come giudice esterno, ormai possiamo dirlo ufficialmente. Dopo qualche anno di assenza dalla scuola, non molti in verità, il coreografo è riapparso nella passata edizione per giudicare una gara interna tra ballerini. Quest’anno è molto più presente, anche nelle puntate quando ci sono le sfide di danza. Nel daytime di oggi invece ha stilato una nuova classifica dei ballerini, che si sono messi in gioco coreografando una canzone da loro scelta. Ad accogliere Garrison in studio è stata Maria De Filippi, che prima di iniziare la gara ha parlato con l’ex professore.

Maria ha chiesto a Garrison che giorno fosse. Era il 4 novembre il giorno in cui hanno registrato, quindi una settimana fa, ed era proprio il giorno del compleanno di Garrison. Così la conduttrice ha preparato l’ospite ad ascoltare una canzoncina per lui. Garrison si è già molto emozionato intuendo che avrebbe ascoltato la canzoncina di buon compleanno, ma forse non si aspettava il resto. Sono entrati in studio tutti i ballerini professionisti e hanno portato una torta con la candelina da spegnere per Garrison cantandogli la canzoncina degli auguri. Il coreografo ha spento 66 candeline, ma sulla torta c’era solo un 6.

Vedendo i professionisti e la torta, Garrison si è commosso ad Amici 21. Non una novità, la sua emotività infatti non è un mistero per il pubblico più longevo del talent show. Eppure è stato molto emozionante anche per i ballerini, tra cui c’erano alcuni che lo conoscevano molto bene. Per esempio Elena D’Amario, che è stata sua allieva e che è corsa ad abbracciarlo dopo aver messo la torta davanti a lui. Garrison ha anche pensato che la gara tra gli allievi fosse uno scherzo, una scusa per attirarlo in studio per la sorpresa. “Devo lavorare dopo, è vero oppure è tutto qua? Devo fare questa roba?”, ha esclamato. Maria gli ha confermato che avrebbe lavorato, poi lo ha invitato a tenere un discorso. Garrison ha parlato del momento difficile per i danzatori dovuto al Covid:

“Mi trovo davanti ballerini che ho cresciuto anche, ci ho lavorato. Ci sono dei nuovi che apprezzo tanto. Nella danza siamo pochi, siamo un comune, siamo una famiglia e ne abbiamo passate di brutte. E tornare a lavorare, vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa solo piacere. Tanto”

A questo punto, Maria ha detto che Garrison voleva conoscere Giulia Stabile e gliel’ha presentata. Il coreografo ha confermato e ha spiegato perché:

“Sei molto carina, mi piaci come danzatrice e mi piacciono i messaggi che porti. Sei molto positiva e utile nella nostra comunità. Benvenuta”

La sorpresa di compleanno a Garrison è riuscita, dopo aver scherzato con i ballerini è corso ad abbracciarli tutti prima di passare alla gara dei ballerini. Al termine delle esibizioni, Maria ha letto ai ragazzi la classifica dei ballerini di Garrison: