Matrimonio in casa Amici in arrivo: due sono gli sposi, uno è il fratello della sposa! Tutti hanno in comune la partecipazione al programma di Maria De Filippi. La sposa è Giada Lini, sorella di Leonardo, il ballerino di latino-americani scelto da Alessandra Celentano nell’ultima edizione. Leonardo è arrivato al Serale del programma, venendo eliminato nella terza puntata, ma prima di lui anche sua sorella Giada è stata protagonista del talent show. Non come allieva, ma come ballerina professionista di latino.

Giada ha partecipato come professionista all’edizione numero quattordici, poi è tornata anche nel pomeridiano delle successive due edizioni. E in una di queste edizioni ha conosciuto il suo futuro sposo: Giada Lini sposerà Graziano Di Prima, che ha partecipato come allievo all’edizione vinta dai The Kolors. Era la numero 14, Briga si classificò al secondo posto e tra gli altri ballerini c’erano Giorgio Albanese e Klaudia Pepa. Graziano era uno degli allievi della scuola, Giada era una professionista e proprio danzando insieme è sbocciato l’amore. Hanno cominciato anche a lavorare insieme, poi lei è diventata una professionista di Ballando con le Stelle in Italia e lui lavora nello stesso programma in Inghilterra.

Si sono conosciuti e innamorati proprio ad Amici di Maria De Filippi, dopo qualche anno è arrivato anche Leonardo Lini. Ben presto si festeggerà in famiglia il matrimonio di Giada e Graziano. Non si conosce la data precisa, ma pare sia alle porte. Come notato da Isa e Chia, infatti, il ballerino ha postato un video in cui ballano insieme e ha scritto che ben presto Giada diventerà sua moglie. Forse hanno scelto lo stesso giorno in cui si sarebbero dovuti sposare due anni fa?

Giada Lini e Graziano Di Prima si sposeranno a distanza di tre anni dalla proposta di matrimonio. Il ballerino aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo a maggio del 2019, alla fine di un loro spettacolo e invitandola sul palcoscenico. Avevano fissato una data: 3 luglio 2020, in Sicilia, la terra d’origine di Di Prima. Per ovvi motivi hanno dovuto rimandare il matrimonio. Speravano di sposarsi nel 2021, ma forse per una maggiore serenità hanno preferito rimandare ancora. E chissà che non si sposino proprio il 3 luglio 2022…