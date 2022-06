Amici, “Silvia Toffanin nuova conduttrice”: la richiesta di Maria De Filippi

Colpo di scena nella nuova edizione del talent show di Canale 5 che, come di consueto, tornerà in onda a settembre

Grosse manovre a Mediaset. Ormai non è una novità: dopo il ridimensionamento di Barbara d’Urso Pier Silvio Berlusconi punta tutto sulla storica compagna Silvia Toffanin. A quanto pare nella prossima stagione televisiva l’ex Letterina di Passaparola non sarà solo al timone del doppio appuntamento settimanale di Verissimo, che ha ottenuto buoni ascolti tv, ma avrà a che fare con nuovi progetti.

Stando a quanto si legge su Dagospia, sembra che Maria De Filippi voglia affidare la conduzione del pomeridiano di Amici a Silvia Toffanin. Al momento non è chiaro se la conduttrice sia in lizza per presentare solo lo spazio del daytime, quello in onda dal lunedì al venerdì prima di Uomini e Donne, o se condurrà direttamente la puntata del sabato, fin dalla prima edizione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Se la proposta dovesse concretizzarsi si tratterebbe di un cambio epocale: per oltre venti anni Maria De Filippi è stato il volto di Amici e quando ha affidato la conduzione dello spin-off Amici Celebrities a Michelle Hunziker il pubblico non ha particolarmente gradito. Cosa succederebbe con l’arrivo di Silvia Toffanin?

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi

Un eventuale approdo ad Amici implicherebbe passi in avanti nel progetto segreto di Pier Silvio Berlusconi. L’imprenditore vuole infatti che Silvia Toffanin diventi a tutti gli effetti l’erede di Maria De Filippi, dunque la futura regina di Mediaset.

Il figlio di Silvio Berlusconi ha sempre creduto molto nelle qualità della fidanzata (i due sono legati da quasi venti anni ma non sono mai convolati a nozze). È stato Pier Silvio a consigliare a Silvia Toffanin, venti anni fa, di lasciar perdere la carriera da showgirl e puntare sul giornalismo e la conduzione.

Consiglio che la diretta interessata ha prontamente ascoltato. A poco a poco ha imparato il mestiere, con umiltà e dedizione, senza sgomitare troppo. Dopo aver messo al mondo i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, la 42enne si è concentrata ancora di più sulla carriera. E ora è pronta finalmente al grande salto…