Amici, Serena Carella ospite: web diviso, Celentano aveva ragione

Il daytime del 21 dicembre 2022 vede la ballerina, attualmente a New York, tornare sul piccolo schermo come ospite speciale

Il daytime di Amici di Maria De Filippi fa tornare sul piccolo schermo Serena Carella, che da New York si collega con gli allievi di questa 22esima edizione del talent show. La ballerina è stata spesso criticata da Alessandra Celentano, non per il suo talento, ma per il suo fisico. Non solo, la maestra di danza pretende sempre che i ballerini della scuola dedichino parte del loro tempo al classico, per lei la base di tutto. Ed ecco che oggi la stessa Serena si ritrova, implicitamente, a dover dare ragione alla Celentano.

Il percorso della Carella, che si è lasciata da qualche tempo con Albe, non è stato semplice nel programma. Ha sempre mostrato educazione e rispetto nei confronti di Alessandra Celentano, che le ha dato molto spesso giudizi negativi gettandola nello sconforto. Approdata al serale, Serena ha dimostrato sempre più la sua voglia di andare avanti, al punto che è arrivata in finale e ha ricevuto una borsa di studio per studiare a New York. Oggi si collega con gli allievi di questa edizione ed è felice di poter salutare il suo ex compagno, Mattia Zenzola.

Serena Carella, ospite ad Amici 22, spiega di vedere in modo diverso la danza. Le sue parole danno ragione alla Celentano, a distanza di tempo, e questo viene fatto notare dai telespettatori sui social network.

“Mi stanno tremando le mani. Come va a New York? Stupendo qui, sto studiando tutti i giorni. Mi sta svoltando tutto, il modo di vedere la danza… Mi sto concentrando sul mio corpo e su me stessa. Lo so che è tosta lì. Amici è stato un percorso unico, di alti e bassi. Concentratevi su voi stessi e su tutto quello che fate”

Serena afferma di stare bene e ammette che la sua vita è cambiata per la seconda volta. “Ho lavorato anche con la compagnia, ho ballato a New York City Center. A gennaio avrò un altro spettacolo”, spiega la Carella parlando di come sta procedendo la sua esperienza a New York. La ballerina è consapevole del fatto che il talent show di Maria De Filippi le abbia dato una grande opportunità.

Mattia Zenzola ci tiene a dirle qualcosa, visto che hanno condiviso il percorso durante la passata edizione: “È bellissimo vederti in quello schermo. Sei un esempio per molti, per come hai affrontato tutto. La tua forza… La tua determinazione..”.

Intanto, sul web c’è chi è davvero felice di rivedere Serena Carella in TV e, soprattutto, di vederla a New York, dove sta realizzando tanti dei suoi sogni. Non solo, tanti sono entusiasti di vederla parlare con Mattia Zenzola. E, ovviamente, non mancano le polemiche. Come sempre c’è chi ha una lamentela da fare. C’è chi si lamenta del fatto che ancora il talent non ha chiesto a Carola Puddu di parlare con gli allievi di questa edizione. Infatti, il suo nome è attualmente in tendenza su Twitter.

A detta di questa parte del pubblico, la ballerina avrebbe dovuto avere la stessa possibilità di Serena. Il motivo? Nei teatri Carola sta ottenendo un grande successo con la sua danza. Ed esattamente come la Carella avrebbe qualcosa da raccontare agli allievi. Di sicuro ci sarà un motivo per oggi il talent ha chiesto a Serena di parlare con gli attuali allievi. E chissà a breve anche Carola potrebbe fare lo stesso.

La spiegazione è che effettivamente la celentano ha ragione lo disse anche gioffrè ma voi non lo capirete mai #Amici22 https://t.co/Xc60rBhzC9 — monicageller~era~ (@emmaswanstan) December 21, 2022

Comunque a chi dice che è una rivincita di Serena contro la Celentano vorrei dire che invece non ha fatto altro che confermare che la maestra ha sempre avuto ragione e infatti adesso si sta concentrando sul classico e sulle sue lacune.#Amici22 — /???????????????? / ???? (@n_fausta) December 21, 2022