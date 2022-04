Amici Serale, i gesti di Maria per Piero in studio: cosa ha detto, retroscena

Le anticipazioni sul Serale di Amici 2022 hanno svelato anche dei dettagli molto interessanti ed emozionanti sulla registrazione. Ieri la produzione e tutti i protagonisti erano impegnati nella prima registrazione senza Piero Sonaglia, punto di riferimento di Maria De Filippi, e non solo, in studio. La scomparsa di Piero ha sconvolto tutta la squadra capitanata dalla De Filippi , ma anche il pubblico. Piero era onnipresente nei programmi di Maria, vederlo dietro le quinte era una rassicurazione per tutti: per chi era in studio ma anche per chi seguiva da casa.

Sonaglia era una garanzia di riuscita per Maria, sapeva di poter contare su di lui in ogni momento e per tutto. E non solo, la conduttrice nel ricordare il suo assistente di studio ha spiegato che spesso si capivano con uno sguardo. Lei non smetterà mai di cercare gli occhi di Piero dietro le telecamere durante le registrazioni. Tornare in studio dopo la morte di Piero non deve essere stato facile, per questo nella puntata di domani di Amici 21 ci sarà un momento dedicato a lui. Chi era presente alla registrazione ha riportato cosa ha fatto Maria per Piero.

Era già saltato fuori che Piero verrà ricordato in studio a inizio puntata. Il pubblico ha dato il suo ultimo saluto con un lungo applauso e c’era anche un cartellone per lui, che Maria ha chiesto di inquadrare. La conduttrice però non ha fatto solo questo, anzi ha avuto un pensiero per il suo assistente sia quando hanno iniziato a registrare sia quando hanno finito. Maria De Filippi ha mandato un bacio a Piero a fine registrazione.

Prima di cominciare, invece, si è rivolta alla sua squadra e ha detto “Facciamola precisa, come faceva lui”. Questo hanno riportato su Twitter alcuni utenti, tutto ripreso dalla pagina Amici News sempre informata sulle anticipazioni (qui quelle della quarta puntata di domani). Insomma, è chiaro che Piero abbia lasciato un grandissimo vuoto negli studi dei programmi ai quali ha lavorato e nelle persone che lo hanno conosciuto. Di lui hanno parlato tutti più che bene, sia come persona sia come professionista. E domani non mancheranno le emozioni al Serale di Amici 2022 nel momento a lui dedicato.