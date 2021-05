Amici Serale, case discografiche: cantanti arruolati e uscita degli album

Da talent snobbato dagli addetti ai lavori per molti anni, la scuola di Amici di Maria De Filippi è diventata il luogo dove i discografici cercano i talenti. Il fenomeno si è acceso dopo la vittoria di Marco Carta e Alessandra Amoroso. Da quei tempi la conduttrice si è sempre ritenuta molto soddisfatta e inorgoglita dei suoi cantanti pronti a spiccare il volo nel mercato della musica italiana. Grandi novità per Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even, i quattro artisti attualmente in gara al Serale di Amici 20. Già hanno saputo distinguersi nel panorama musicale, avendo l’opportunità unica di produrre con successo i loro primi singoli.

Nel complesso gli inediti di Amici 20 hanno totalizzato più di 157 milioni di streams su tutte le piattaforme digitali musicali. Inoltre hanno ricevuto anche riconoscimenti da parte della Classifica Fimi. Aka7even con Mi Manchi è stato certificato disco d’oro per le oltre 35mila copie vendute. Sangiovanni ha conquistato il disco di platino, superando le 70mila copie vendute con la sua Lady, e il disco d’oro per il singolo Tutta la notte.

Le major musicali hanno deciso di puntare sui quattro cantanti del Serale di Amici. Aka7even è stato ingaggiato da Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Record. Deddy e Tancredi faranno parte della stessa casa discografica: Warner Music Italy. Sangiovanni, invece, sarà uno dei volti emergenti e di punta su cui la Sugar ha deciso di investire. Dal 7 maggio prossimo verranno annunciate le prime quattro pubblicazioni degli album di Tancredi, Aka7even Sangiovanni e Deddy.

Amici Serale: finale è alle porte. Maria De Filippi sfida Amadeus

Il Serale di Amici 20 sta collezionando numeri da sogno con più o meno sei milioni di telespettatori ogni sabato sera. La puntata di sabato 1° maggio 2021, è stata la meno vista del 2021, ma in ogni caso ha vinto la gara degli ascolti. Battere Maria De Filippi sembra una missione impossibile ed è per questo che i vertici Rai vogliono far scendere in campo il loro asso: Amadeus. All’uomo dei record affideranno due appuntamenti speciali con Soliti Ignoti che dovrebbero andare in onda sabato 8 e 15 maggio.