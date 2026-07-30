Amici, Santo Giuliano e Andreina Caracciolo: rottura a un passo dalle nozze, lui ora sta con un’altra

La lunga relazione tra Santo Giuliano e Andreina Caracciolo, ex volti di Amici di Maria De Filippi, è giunta al capolinea. I due danzatori facevano coppia da oltre quindici anni. A gennaio 2024 il ballerino aveva fatto la proposta di matrimonio in Messico all’allora compagna e nulla faceva presagire una rottura. Dopo il gesto romantico oltreoceano, però, sarebbe calato inaspettatamente il buio. I fiori d’arancio non sono mai arrivati. Già lo scorso anno diverse indiscrezioni sostenevano che i due si fossero lasciati. Ora è arrivata la conferma della rottura: Giuliano è uscito allo scoperto con un’altra donna. Trattasi della ballerina Michela Roselli che, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, ha ballato nello spettacolo di Claudio Baglioni al fianco di Andreina Caracciolo.

Amici, Santo Giuliano e Andreina Caracciolo si sono lasciati: lui farebbe coppia con Michela Roselli

Marzano ha ricevuto da una ‘gola profonda’ la segnalazione che sostiene che non solo Roselli e Caracciolo avrebbero danzato insieme ai concerti di Baglioni, ma sarebbero state persino molto amiche. Per il momento nessuno dei tre interessati ha commentato le indiscrezioni. Sembra però certo che Santo e Andreina si siano lasciati e che lui abbia iniziato una relazione con Roselli. Su Instagram è arrivata quella che sembra una prova a tutti gli effetti: quando la ballerina si è laureata, tra gli scatti della festa ne è apparso uno romantico con Santo.

Non è dato sapere cosa sia accaduto tra Giuliano e Caracciolo dopo la proposta di matrimonio. Come già evidenziato, la loro storia durava da circa 15 anni e sembrava più che solida. Le nozze avrebbero dovuto celebrare ulteriormente il loro amore. Ma qualcosa si è evidentemente rotto proprio sul più bello, a un passo dal fatidico “sì”.

La proposta di matrimonio, poi il buio

I fan che li seguivano si sono resi conto in fretta che si era verificato nel rapporto qualcosa di inaspettato. Su Instagram, infatti, i due danzatori a un certo punto non sono più apparsi insieme. Non hanno più nemmeno fatto alcun riferimento al matrimonio. Poi il buio e la rottura, con la favola d’amore che è arrivata ai titoli di coda.