Samuele Barbetta di Amici 2021 è finito al centro delle critiche del Web. Non di tutto, ovviamente, ma una parte dei fan del programma è insorta nelle ultime settimane contro il ballerino. Critiche improvvise e inaspettate, va considerato infatti che nei primi mesi era uno dei preferiti da casa. Samuele si è subito distinto per il suo talento non solo come ballerino, con il suo stile particolare e inconfondibile, ma anche per la sua capacità di creare coreografie intense e belle, già alla sua età. Dovrà ancora fare molta esperienza, è chiaro, ma per l’età che ha Samuele ha già dimostrato di avere un talento davvero davvero speciale, checché se ne dica.

La stessa Alessandra Celentano durante il pomeridiano lo ha definito un vero artista, ed è un complimento che vale doppio se fatto dalla maestra. La Celentano tiene molto al fatto che gli aspiranti ballerini professionisti abbiano una buona base di danza classica, ma è pronta a fare delle eccezioni quando il ballerino nel suo stile è eccellente. Giulia e Samuele per lei lo sono, a differenza di Rosa e Martina che sono finite nel mirino della maestra in questa edizione. Adesso che le due allieve della Cuccarini sono uscite dal Serale, alcuni sui social hanno deciso di prendere di mira Samuele. Evidentemente c’è chi avverte il continuo bisogno di avere qualcuno contro cui sfogare rabbia e frustrazione personale.

Quindi hanno iniziato ad accusare il ballerino di Veronica Peparini di essere quasi monotono, oppure di non essere versatile. Cosa che lui non ha mai avuto la presunzione di essere, anzi ha sempre tenuto, insieme alla sua insegnante, a rimarcare la sua specialità. Ma queste critiche improvvise hanno fatto arrabbiare il papà di Samuele. Il signor Angelo ha scritto un post su un gruppo dedicato al talent show, un messaggio scovato da Isa e Chia. Nel messaggio papà Angelo ha scritto:

“Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. […] Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per tutti voi”

Il signor Barbetta ha invitato tutti a riflettere sul fatto che continue e feroci critiche verso un figlio non fanno piacere. Samuele come Rosa e Martina prima di lui potrebbero essere figli, fratelli di chiunque. Intanto Samuele continua a raccogliere soddisfazioni e gioie, tutti i coreografi esterni che arrivano ad Amici 2021 per giudicare gare di danza si complimentano con lui. Di sicuro avrà una lunga carriera davanti a sé ed è tra gli allievi di questa 20esima edizione che non ha davvero nulla da dimostrare a nessuno. Ha ancora da imparare, questo sì, ma di imparare non si finisce mai nella vita.