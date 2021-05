Amici, Raffaella Mennoia furiosa: “Insultate chi dà le anticipazioni”

Raffaella Mennoia è una furia su Instagram. La storica autrice dei programmi di Maria De Filippi si è scagliata contro chi fornisce anticipazioni sulle puntate di Amici che, com’è noto, sono registrate a Roma. La Mennoia è contraria agli spoiler e l’ha pubblicamente dichiarato sui social network, invitando tutti i suoi follower a insultare chi anticipa quello che accade in un programma televisivo. Un problema che si presenta da anni anche con Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia ha precisato su Instagram che le anticipazioni di Amici non vengono fornite dalla produzione o dagli autori. A spifferare tutto sono alcuni presenti tra il pubblico in contatto con diversi portali che divulgano poi spoiler sul web, tra siti e social network. A detta di Raffaella una grave mancanza di rispetto per chi lavora dietro le quinte del talent show e fa il possibile per confezionare uno spettacolo gradevole ed avvincente.

Queste le parole di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi nonché fidanzata del pugile Alessio Sakara:

“Perché escono le anticipazioni di Amici? Non dovete chiederlo a noi, ma a quei geni che puntualmente mettono le anticipazioni per far salire le loro pagine Instagram e i loro social, a discapito del lavoro di tutti quanti. Insultate chi pubblica le anticipazioni, tanto è diventato tutto abbastanza… chi se ne frega se ‘sti cretini hanno lavorato e ci tengono”

Raffaella Mennoia ha dunque invitato i suoi follower – oltre 700 mila – a insultare le pagine Instagram che diffondono le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi. Non solo: l’autrice ed ex postina di C’è posta per te ha pure chiesto agli addetti ai lavori le presunte cifre di questa pratica e qual è l’effettivo tornaconto economico che hanno alcuni siti e account.

Amici anticipazioni, il trucchetto di Maria De Filippi

Proprio per evitare di togliere tutta la suspance, come accaduto in passato, nel corso dell’ultima edizione di Amici Maria De Filippi ha scelto di non rivelare il nome dell’eliminato di puntata in studio, alla presenza del pubblico, bensì in casetta, lontano da occhi e orecchie indiscreti.

La stessa cosa è accaduta durante la semifinale: il nome del quarto finalista non è ancora noto a differenza dei primi tre che hanno superato le prove della penultima puntata di Amici 2021.

Sulla questione anticipazioni Maria De Filippi non ha mai espresso il suo parere ma è probabile che sia sulla stessa lunghezza d’onda di Raffaella Mennoia.