Amici prof, anche i professori concorrenti al Serale: debutta una nuova gara

Anticipazioni Amici prof, Maria De Filippi svela nuovo momento del talent show

Amici prof è stato annunciato da Maria De Filippi stessa in una conferenza stampa che ha tenuto proprio oggi sul Serale di quest’anno. I dettagli su questo momento particolare di ogni puntata non li sappiamo ma è certo che la mini-gara ci sarà fino alla fine della trasmissione, o comunque fino alla penultima puntata. Di cosa si tratta esattamente? Nessuno immaginava che l’idea sarebbe venuta in mente alla De Filippi mentre vedeva i professori di canto e di ballo ballare e divertirsi in studio con il pubblico; a farlo più volte è stata la maestra Alessandra Celentano che potrebbe essere una delle prossime protagoniste della fase finale della trasmissione. Veniamo al dunque.

Amici anticipazioni, cosa succederà ad Amici prof e come avverrà la gara

Maria ha spiegato che è stato uno spasso vedere i professori ballare e mettersi nei panni degli allievi: ha parlato al riguardo di una “situazione ribaltata” che ha voluto appunto riproporre al Serale di Amici 19 in un particolare momento della serata. I professori dovranno esibirsi in varie prove di canto e di ballo, anche assieme ad Al Bano Carrisi e Romina Power, scelti come ospiti fissi proprio per duettare; Maria ha aggiunto inoltre che non saranno solo loro i partner degli insegnanti: ci saranno anche danzatori e cantanti che permetteranno alla commissione di dare il meglio di sé. Un momento divertente insomma che avrà tra l’altro anche delle ricadute positive sul percorso dei ragazzi.

News Amici prof, benefici per gli allievi grazie all’insegnante che vince

Ogni professore infatti sarà associato a un ballerino o a un cantante, e quando alla fine di ogni puntata sarà decretato il vincitore della gara il concorrente a lui associato potrà godere di alcuni benefici: ad esempio uscire dalle casette oppure andare a cena fuori. Si tratta senz’altro di una bella scelta perché rende il Serale molto più divertente! Se ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!