Amici, pesante accusa a Todaro: “Crei dinamiche strane”, il motivo

Una bella discussione tra i professori di danza ha aperto la puntata di Amici 22 di domenica 30 ottobre 2022. Stavolta la protagonista non è stata Alessandra Celentano, perché c’è chi ha fatto il “lavoro sporco” al posto suo, ovvero Emanuel Lo. Tutto è successo al secondo blocco, dopo l’eliminazione di Asia che non ha ricevuto il “sì” del pubblico per continuare a tenere il banco del pubblico, per l’appunto. Subito dopo Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Gianmarco, che ha ricevuto un compito da Raimondo Todaro.

Nei giorni scorsi però Raimondo aveva avvisato l’alunno della Celentano: se non avesse raggiunto un risultato sufficiente, lo avrebbe messo in sfida. E così è stato. Ha abbassato la leva mentre Gianmarco ballava la coreografia che gli aveva assegnato. Qualcuno si è lamentato del fatto che Todaro non abbia permesso al ragazzo di terminare la coreografia, così come Gianmarco stesso ha obiettato su questo. “Potevo almeno finirla”, ha detto l’allievo. Todaro ha spiegato che è previsto dal regolamento: per poter mettere in sfida immediata qualcuno si deve per forza abbassare la leva e fermare l’esibizione. Lui, tra l’altro, ha atteso quasi la fine per farlo.

Ma la vera e pesante frecciata non è questa. Emanuel Lo ha accusato Raimondo Todaro: “Crei dinamiche strane”. Ha esordito così, poi ha aggiunto che lo ha fatto prima con Asia e poi con Gianmarco. E ancora: “Se vuoi metterlo in sfida, mettilo. Sappiamo che non ti piace”. Per Emanuel Lo insomma Raimondo avrebbe dovuto mettere in sfida Gianmarco senza assegnargli un compito che palesemente non avrebbe fatto in modo sufficiente, viste le lacune nella tecnica.

Emanuel Lo avrebbe agito diversamente, avrebbe assegnato un compito sullo stile di Gianmarco ma mettendolo ugualmente in difficoltà. Nel suo stile, però, ovvero l’hip hop, avrebbe avuto almeno le basi per affrontarlo e allora una insufficienza sarebbe stata giustificata. Todaro non ha risposto all’accusa, segno del fatto che per lui non sono affatto dinamiche strane.

Cosa ha detto in tutto ciò Alessandra Celentano? Ha accettato la sfida, ma già in settimana aveva messo in chiaro il suo punto di vista. Che è uguale a quello di Emanuel Lo. Anche secondo la maestra insomma Todaro si sarebbe nascosto dietro a una scusa per mettere in sfida Gianmarco e avrebbe potuto farlo in modo più diretto. Queste le sue parole:

“Lecito dare tutte le sfide e i compiti del mondo, difficili o facili va benissimo tutto. Io dico solo di essere chiari. Era già scritto non sarebbe stato sufficiente”

Alla fine comunque Gianmarco ha vinto la sfida ad Amici 22 grazie al voto di Garrison. Come proseguirà la battaglia con Todaro? Riuscirà a far cambiare idea all’insegnante oppure continuerà a metterlo in sfida?