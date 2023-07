Amici, Pasqualino Maione in ospedale: il gesto di Piero Chiambretti

Pasqualino Maione è finito di nuovo in ospedale. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato ai fan, in questi giorni, di essere nuovamente ricoverato in una struttura ospedaliera. Il terzo classificato della settima edizione del talent show di Canale 5 aveva lasciato l’ospedale lo scorso gennaio, dopo ben quattro mesi di ricovero. Il cantante aveva fatto sapere di essere stato ricoverato per alcune complicazione causate dal Covid-19.

A inizio anno Pasqualino di Amici aveva informato i fan dopo 5 mesi di assenza sui social network, parlando di questo lungo ricovero. La complicanza era legata a un’infezione polmonare arrivata al cervello, che a sua volta gli aveva causato una meningite. Maione aveva raccontato di aver rischiato la vita. Fortunatamente i medici hanno trattato in tempo il suo caso e stavano, a inizio anno, cercando di aiutarlo a guarire.

La situazione sembrava ormai stabile, ma nei giorni scorsi Pasqualino è stato di nuovo ricoverato in ospedale. Attraverso il suo account di Instagram, il cantante ha rivelato in un video che è stato necessario il ricovero per un problema al rene. Ha spiegato che questa volta si tratta di “una cosa un po’ più lieve”, ma che deve assolutamente sistemare.

“Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato”

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha ammesso che non si tratta di nulla di grave e che i fan non devono preoccuparsi. Nonostante questo, non ha potuto nascondere che essere nuovamente in ospedale lo fa sentire agitato e nervoso. “Insomma devo dire che non ce la faccio più”, ha affermato Pasqualino Maione.

Il cantante ha concluso questo video augurando a tutti una buona giornata e dicendosi speranzoso di rivedere il suo pubblico presto, ma fuori dall’ospedale. Sono tantissimi coloro che hanno condiviso subito dei messaggi di supporto per l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi, di cui stanno uscendo le prime indiscrezioni sulla prossima edizione.

C’è chi gli sta augurando di uscire presto dall’ospedale e di tornare subito in forma. Tra i tanti messaggi di sostegno che sta ricevendo, ecco che c’è quello di Piero Chiambretti. Il conduttore ci ha tenuto a inviare personalmente un messaggio a Pasqualino:

“Mi vedi e mi senti? Mi sono messo la cravatta apposta. Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza”

Queste le parole con cui Chiambretti ha tentato di dare forza a Maione, il quale ha ammesso che questa è stata davvero una sorpresa per lui.