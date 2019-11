Amici, Nicolò sta male: duro sfogo su presente difficile

Amici, Nicolò questa settimana è in sfida e rischia di uscire

Aria di sfida nella scuola di Amici questa settimana. Nicolò, degli Inico, è in sfida e questo turba il ragazzo veronese che si sente sotto pressione ad essere a rischio eliminazione già dalla prima settimana. Il cantante è preoccupato rispetto al suo futuro se il percorso ad Amici dovesse andare male e se, di conseguenza, dovesse abbandonare la scuola. In uno sfogo con i suoi compagni di squadra Nicolò ha detto di non avere un piano B per la sua vita. Lui sa fare solo musica, cantare è ciò che lo rende vivo, ciò che ha sempre fatto e che vuole continuare a fare. Vuole sfruttare al meglio l’occasione di far parte della scuola di Amici e sopratutto quella di poter lavorare con due professionisti della musica che gli possono insegnare molto su questo mestiere. Uscire nella sfida della prossima settimana sarebbe interrompere un percorso di crescita appena iniziato e che potrebbe portarlo lontano.

Amici: Nicolò e i mille lavoretti fatti per mantenersi

Nel corso dello sfogo il ragazzo racconta degli aspetti molto privati della sua vita: “Ho fatto il baby-sitter, il dog-sitter per cani ciechi. E adesso pensare che puoi uscire senza aver fatto vedere chi sei, è frustante. Io voglio consolidarmi qui. Non sono quello che suona il basso e fa i sorrisi alle ragazzine e basta”. Ha le idee chiare il cantante venticinquenne sul suo percorso artistico: “Alla gente della musica che faccio non gliene frega nulla. Voglio invece che la mia musica rimanga a qualcuno.”. Un motivo in più per impegnarsi e cercare di vincere il duello che la questa settimana lo vede tra i protagonisti.

Amici: chi è Nicolò della band degli Inico

La band degli Inico è in realtà un duo canoro in cui Nicolò Arduini suona chitarra e canta le canzoni. Di lui sappiamo che ha una sorella e un fratello, è originario di Verona e ama molto il suo cane. Questa di Amici è davvero la possibilità per fare della musica il mestiere della sua vita. Questi momenti di sconforto e sfogo sicuramente lo aiuteranno a crescere e a diventare un artista completo. Cosa che la scuola di Amici punta a fare.